Finał VI Festiwalu piosenki „O wolności“ – Katowice, 23 kwietnia 2022

Pierwsze miejsce w kategorii młodszej zajęła Oliwia Stefanowska z Lubina, która wykonała utwór Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę“. W kategorii starszej zwyciężyła Aleksandra Stawarz z Rzeszowa, która wykonała utwór Przemysława Gintrowskiego „Powrót”.

Wzięli w nim udział młodzi wokaliści wyłonieni w trakcie preeliminacji. Do udziału w wydarzeniu wpłynęło łącznie 59 zgłoszeń z całej Polski. Wśród uczestników przeważali soliści, 4 zgłoszenia wysłane zostały przez zespoły. W trakcie obrad jury wybrało 34 uczestników (po 17 w kategorii wiekowej młodszej od 10 do 15 lat i starszej od 16 do 24 lat, zarówno solistów, jak i zespoły).

W składzie jury: Barbara Lubos, Karina Przewłoka i Sebastian Płatek.

Festiwal piosenki „O wolności” organizowany jest od 2017 r. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat z terenu całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo obejmując preeliminacje (online) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową).

Pierwszy festiwal odbył się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Od 2019 r. finał odbywa się na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni.