Finał XV Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych ZDJĘCIA, WYNIKI Ostatni bieg w śniegu i mrozie

Na cykl Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych składało się sześć biegów - styczniowy, lutowy, marcowy, listopadowy oraz dwa w grudniu 4.12 i 18.12. Ten ostatni był finałem tegorocznej rywalizacji. Do wyboru były dwie trasy - na 5 i 10 km dla kobiet i mężczyzn. Do punktacji generalnej liczyły się punkty zdobyte we wszystkich biegach.