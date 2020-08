Finałowa edycja Pepsi Silesia Beats. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia na Stadionie Śląskim. Rekordowy set z udziałem 10 didżejów

- Dziesięciu artystów zagra jeden wspólny występ, tworząc tym samym didżejski rekord. Przygotowaliśmy coś, co zaskoczy wielu, a cała branżę zastanawia się „jak my to zrobimy?” – mówi Adam Mitrenga, właściciel PMG Group i współtwórca projektu.

- Pepsi Silesia Beats to nasza sztandarowa impreza w tym specyficznym okresie. To największy muzyczny streaming w Polsce i Europie. Przed nami finałowa edycja. Reakcje widzów pokazują, że formuła jaką zaproponowaliśmy trafiła do serc ogromnej liczby fanów nie tylko muzyki klubowej. Udowodniliśmy, że na stadionie można tworzyć wiele ciekawych projektów, a jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Z niecierpliwością wyczekuję ostatniej odsłony niniejszego spektaklu, którą będzie można zobaczyć za zakończenie wakacji. Dostarczymy jeszcze wielu niezapomnianych emocji - mówi Bartłomiej Kowalski, dyrektor generalny Stadionu Śląskiego.