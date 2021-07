Finałowa odsłona SEC w Rybniku. Kibice z całego kraju przy Gliwickiej. Zobaczcie ZDJĘCIA

Finałowa odsłona SEC w Rybniku. Kibice z całego kraju przy Gliwickiej. Zobaczcie

Rybnik żużlem stoi i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kibice czarnego sportu udowadniają to przy każdej możliwej okazji.

Na rybnickim Stadionie Miejskim gromadzą się nawet, gdy nie jeżdżą Rekiny. Tak było i tym razem, kiedy owal przy Gliwickiej stał się areną zmagań SEC, czyli żużlowych mistrzostw Europy.

Na ostatnią odsłonę SEC-u do Rybnika zjechali się żużlowi kibice nie tylko z całego Śląska, ale i kraju. Chociaż w zawodach żużlowcy rywalizowali indywidualnie, na trybunach nie zabrakło barw klubowych. Widoczne były flagi klubów z Częstochowy, Opola, Świętochłowic czy Leszna.

Najwięcej rzecz jasna było gospodarzy z Rybnika, którzy kciuki najmocniej ściskali za zawodników miejscowego ROW-u. Tegoroczny debiutant Siergiej Łogaczow oraz Rune Holta, któremu na ostatnie zawody przyznano dziką kartę. To w ich kierunku z najchętniej spoglądali.