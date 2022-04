Finanse Górnika Zabrze: Klub przyniósł straty, zarząd i RN zarobili więcej

Górnik Zabrze zakończył 2021 rok stratą w wysokości 10.482.298,97 zł. To więcej niż rok wcześniej, gdy wynosiła ona 7.165.738,78. Zsumowana strata z lat ubiegłych to 132.827.515,12 zł.

W minionym roku na wynagrodzenia wydano 9.756.559,96 zł, co jest kwotą sporo mniejszą niż dwanaście miesięcy wcześniej (11.521.646,76 zł). Wzrosły a to koszty "usług obcych - z 15.338.191,80 zł do 17.694.983,68 zł, ale także przychody ze sprzedaży - z 18.128.413,06 zł do 21.723.120,76 zł.

Ze sprzedaży praw medialnych Górnik otrzymał 10.622.165,55 zł, z biletów 2.668.157,70 zł, z karnetów 283.026,91 zł, z usług marketingowych 5.506.355,28 zł. Sprzedaż towarów przyniosła 2.592.694,15 zł, na co duży wpływ miał transfer Łukasza Podolskiego (podobnie jak w usługach marketingowych).

Na koniec roku koszty w pozycji "pozyskanie zawodników" wyniosły 1.877.252,32 zł.

Jednocześnie bardzo wyraźnie wzrosły wynagrodzenia (brutto) dla zarządu i Rady Nadzorczej. Ten pierwszy w 2021 roku otrzymał 446,052,45 zł (w 2020 299.198,56 zł), a RN 177.731,00 zł (było 110.985,52). W sumie na te cele wydano więc 623.783,45 (wobec 410.184,08 zł rok wcześniej).