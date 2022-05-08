Фінансова допомога в часі війни. Wsparcie finansowe obywateli Ukrainy w czasie wojny

Орієнтовний загальний бюджет проєкту – 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину – 2 500 грн на місяць.

Надаватимуть допомогу лише 1 місяць. Однак термін можуть збільшити, якщо буде необхідне фінансування. Також організатори можуть переглянути критерії надання допомоги, якщо це буде потрібно.

Натомість власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Допомогу у рамках програми Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ також можуть отримати також сім'ї, у яких є фінансові проблеми під час війни. Зокрема, це стосується сімей, що належать до таких категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей.

Підприємці отримають 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб

Продовжуємо підтримувати українців під час війни. Тепер роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, отримають 6500 грн за кожного працевлаштованого. Компенсацію можна отримувати за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця.

Подати заявку на компенсацію витрат може лише роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

ʼБюджетні установи та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування не можуть отримати компенсацію.

Подати заявку на виплати за працевлаштування ВПО можуть тільки роботодавці, які:

Працевлаштували ВПО після 24.02.22, за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого

Виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну (6500 грн)

Сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік

Як отримати компенсацію?

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Підпишіть КЕПом і після цього заяву буде відправлено до Державного центру зайнятості

Wojna jest niesamowicie trudnym doświadczeniem dla każdego nie tylko ze względu na stan psychologiczny, ale również, wzrost cen, finansowanie armii, brak miejsc do pracy – powodują ciężką sytuacje materialną. Ukraina, mimo deficytu budżetowego pomaga swoim obywatelom w tak trudnej sytuacji. Artykuł zawiera listę kategorii osób, które mogą otrzymać wsparcie finansowe.

Solomiia Mykytsei

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