Firma Hegelmann wybuduje w Częstochowie nowoczesny biurowiec. Budynek będzie miał 12,5 tysiąca mkw. powierzchni użytkowej

- Jestem niezwykle dumny z kierunku, w jakim podążamy. Budowa naszej nowej siedziby w Częstochowie to kolejny ważny krok w stronę tworzenia lepszej jakości pracy i zarządzania w Hegelmann Poland. Naszą siłą są pracownicy, zarówno biurowi, jak i kierowcy. Z myślą o tych drugich powstaje nowoczesny obiekt w Żarskiej Wsi. Cieszę się, że jednocześnie działamy nad poprawą warunków dla zatrudnionych w naszym częstochowskim oddziale. Nowe biuro to także ważny element strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Nowoczesny obiekt na miarę naszych czasów będzie zatem nie tylko komfortowy, ale i wyposażony w rozwiązania sprzyjające środowisku - stwierdza Fedir Yurkevych, Prezes Hegelmann Poland.

Planowana inwestycja obejmie powstanie budynku biurowego klasy A. W trakcie projektu i realizacji kluczowymi aspektami dla Hegelmann Poland jest troska o warunki pracy zatrudnionych w firmie osób, jak i o środowisko naturalne. Potwierdza to zgłoszenie rozpoczęcia projektu do certyfikacji LEED, BREEAM oraz WELL.