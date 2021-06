Firma iRobot pokazała nowy model robota odkurzającego. Oto Roomba i6 z inteligentną nawigacją

Nowy robot jest w stanie „nauczyć się” rozkładu mieszkania, co umożliwia zlecenie pracy w wybranych pomieszczeniach. Opatentowany system iAdapt 3.0 nawiguje pracą iRobota Roomba serii i6 w oparciu o technologię vSLAM. Dzięki temu robot „wie”, gdzie już sprzątał, znajduje też odpowiednią ścieżkę i rejestruje obszary, które mogą zostać posprzątane. Robot Roomba i6 otrzymał ponadto opatentowany, trzystopniowy system czyszczący AeroForce. W jego skład wchodzą szczotka boczna, która zagarnia zabrudzenia (również z rogów i spod ścian), a także gumowe szczotki główne, które obracają się przeciwbieżnie, rozbijając brud na mniejsze cząsteczki, a następnie unoszą go do góry, gdzie zassany zostaje do pojemnika na zanieczyszczenia. Dodajmy, że główne szczotki urządzenia osadzone zostały na ruchomej głowicy. Filtr AeroForce przechwytuje 99 proc. cząsteczek o wielkości do 10 μm – pyłków, roztoczy i drobnoustrojów – to dobra informacja dla alergików.

Nowa Romba korzysta także z Dirt Detect; za sprawą optycznych i akustycznych czujników robot wykryje obszary bardziej zabrudzone (np. piasek w przedpokoju), aby skoncentrować się na sprzątaniu takiego miejsca. Co istotne, kiedy akumulator robota osiągnie minimalne poziomy, urządzenie samodzielnie wróci do stacji dokującej, by uzupełnić energię, a po ładowaniu podejmie sprzątanie w tym samym punkcie, w którym je przerwało. Wchodzący na polski rynek iRobot Roomba i6 jest kompatybilny ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base, która jest w tym modelu akcesorium dodatkowym. Stację wyposażono w system AllergenLock, który zatrzyma do 99 proc. szkodliwych cząsteczek (w wymiennych workach są cztery warstwy materiału zatrzymującego alergeny).

Aby skorzystać ze wszystkich możliwości robota trzeba skorzystać z aplikacji iRobot Home. Umożliwia ona nie tylko zdalne sterowanie robotem i otrzymywanie powiadomień dotyczących jego aktualnego stanu, ale także ustawienie harmonogramu pracy i funkcji dodatkowych. To na przykład Imprint Link, czyli możliwość sparowania robota Roomba i6 z robotem mopującym Braava jet m6. Gdy urządzenia są ze sobą połączone, koordynują swoje cykle pracy. Dzięki nowej platformie Genius, aplikacja iRobot Home umożliwia robotom Roomba serii i6 sugerowanie optymalnych rozwiązań w oparciu o nawyki domowników. Dzięki temu robot może przedstawiać personalizowane sugestie sprzątania za pośrednictwem aplikacji. Dodać warto, że robota, który wspiera najpopularniejszych asystentów, obsługiwać można za pomocą komend głosowych, można go także włączyć go do domowego ekosystemu smart home za pomocą usługi IFTTT.