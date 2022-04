Firma Mgr Logistics Sp z.o.o. chce produkować paliwo z odpadów w Mysłowicach. Prezydent uspokaja mieszkańców

Będą produkować paliwo z odpadów w Mysłowicach?

Niecałe dwa tygodnie temu opublikowano w Mysłowicach ważny dokument. Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji w Mysłowicach. Z wnioskiem o decyzję wystąpiła Dorota Pogoda, w imieniu firmy Mgr Logistics Sp.z.o.o. Nowa inwestycja to: "Budowa Zakładu Produkcji Paliw z Odpadów”. Zakład miałby powstać w dzielnicy Janów Miejski. Bardzo szybko inicjatywa spotkała się z niezadowoleniem mieszkańców. Na Facebooku powstała strona "Nie dla toksycznych odpadów w Mysłowicach", gdzie mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie. Do tematu bardzo szybko odniósł się także sam prezydent Mysłowic - Dariusz Wójtowicz.

- Pełnomocnik firmy, o której dziś mówimy, która złożyła wniosek, była przez chwilę pełnomocnikiem firmy odpowiedzialnej za porzucenie odpadów niebezpiecznych w dzielnicy Brzezinka. To ukazuje dramat całej sytuacji, że osoba, która była przez chwilę pełnomocnikiem tamtej firmy w Brzezince, która doprowadziła do ogromnych strat finansowych miasta i Skarbu Państwa, teraz jest pełnomocnikiem firmy, która chciałaby otworzyć działalność w naszym mieście - podkreśla prezydent.

Prezydent zaznacza, że on nie zamierza popierać żadnej inwestycji, która mogłaby wiązać się z magazynowaniem odpadów na terenie Mysłowic. Ma to związek przede wszystkim z doświadczeniami z Brzezinki i tamtejszej bombie ekologicznej. Firma planująca w Mysłowicach nową inwestycję, o której mowa, odmówiła nam udzielenia komentarza w tej sprawie.

Obecnie inwestycja pod kątem prawnym jest na zupełnie początkowym etapie. Decyzja środowiskowa na tę chwilę nie została wydana, wszczęto jedynie postępowanie administracyjne w tej sprawie. Od 1 kwietnia, zainteresowani tą sprawą mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją. Będzie to możliwe w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mysłowicach przy ul. Strumieńskiego 5, na parterze, w poniedziałek w godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku do 15:30, a w piątek do 14:00.