Firma Sennheiser zaprezentowała nowe flagowe douszne słuchawki audiofilskie, model IE 900. Poznaliśmy ich cenę

Douszne słuchawki IE 900 są wyfrezowane z jednego bloku aluminium, dzięki czemu tworzą wewnątrz system trójkomorowego absorbera (T3CA), początkowo opracowany dla modelu IE 800. W przypadku IE 900 opatentowany system absorbera wykorzystuje trzy komory i spiralę akustyczną wyfrezowaną w otworze po to, by przeciwdziałać efektowi maskowania. To zjawisko akustyczne powstaje, ponieważ ucho ludzkie nie jest w stanie odbierać dźwięków o wysokiej częstotliwości przy niskiej głośności, jeśli w tym samym czasie występują głośniejsze dźwięki w niższym zakresie częstotliwości. Niwelując energię z rezonansów maskujących, system absorbera zapobiega powstawaniu niepożądanych wartości szczytowych, dzięki czemu słyszalne stają się nawet najsubtelniejsze niuanse dźwiękowe.

– Jeśli dążymy do wyznaczenia nowego wzorca w dziedzinie wierności odtwarzania dźwięku w urządzeniach przenośnych, żaden szczegół nie jest bez znaczenia. Zaprojektowaliśmy wszystkie komponenty IE 900 tak, aby współpracowały ze sobą i dostarczały nadzwyczajnych wrażeń akustycznych – powiedział Jermo Köhnke, product manager w Sennheiser.