Firmy z Gliwic i Krakowa wygrały aukcję elektroniczną na przebudowę prawie całego torowiska tramwajowego w Dąbrowie Górniczej

Sześć firm chciało przebudować cały główny układ drogowy w Dąbrowie Górniczej, od granicy z Będzinem aż do wspomnianego osiedla Kasprzaka. Tyle właśnie ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę dróg i torowisk tramwajowych na odcinku 5 kilometrów (10 km toru pojedynczego). Zadanie podzielone jest na dwie części – od ul. Kasprzaka do al. Róź i od al. Róż do pętli przy dąbrowskim Powiatowym Urzędzie Pracy. Chęć realizacji obu fragmentów zgłosiło sześciu tych samych wykonawców.

Licytacja elektroniczna wyłoniła zwycięzców

Podczas licytacji elektronicznej wykonawcy zaoferowali ostateczną cenę, za jaką mogą podjąć się tego zadania – stopniowo obniżali swoją propozycję wyjściową. Firmy, które złożyły oferty w przetargu, przystępując do licytacji licytowały w dół od kwoty oferty, jaką złożyły. Postąpienie zgodnie z zapisami SIWZ miało miejsce co 150 tysięcy złotych brutto.

Pierwsze oferty wahały się od ponad 84 mln zł do przeszło 160 mln zł (odcinek od Kasprzaka do al. Róż) i od 85 mln zł do prawie 172 zł (odcinek od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy). Oprócz ceny, przy wyborze pod uwagę brane będzie także doświadczenie kierownika budowy, kierownika robót mostowych i elektrycznych.