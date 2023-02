FIT przepisy na Tłusty Czwartek. Nadal może być smacznie i zdrowo, bez zbędnych kalorii. Sprawdź alternatywy na 16 lutego!

Tłusty czwartek, choć kojarzy się z pączkami i innymi kalorycznymi przysmakami, może być fit. Istnieją liczne zdrowe alternatywy dla tradycyjnych tłustoczwartkowych przekąsek, które są mniej kaloryczne i bogate w składniki odżywcze.

Pierwszym pomysłem na fit tłusty czwartek są pieczone pączki. W przeciwieństwie do tradycyjnych pączków smażonych w głębokim oleju, pieczone pączki są znacznie mniej kaloryczne i zawierają mniej tłuszczu. Do ich przygotowania nie potrzebujemy również frytury, co jest dodatkowym plusem. Kolejną opcją są faworki z ciasta filo, które zawierają mniej tłuszczu niż tradycyjne faworki smażone w głębokim oleju. Wystarczy pokroić ciasto filo na paski, posmarować je olejem kokosowym i upiec w piekarniku. Jeśli chcesz coś słodkiego, ale jednocześnie zdrowego, warto zastanowić się nad przygotowaniem placków z batatów lub domowych ciastek owsianych. Są to przepisy, które są mniej kaloryczne i bogate w wartości odżywcze, a jednocześnie smaczne i łatwe w przygotowaniu.