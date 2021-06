Fitch Ratings: "A-" dla Katowic. To stabilna perspektywa dla miasta. "To bardzo dobra wiadomość dla Katowic" - mówi Marcin Krupa

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-”. Analitycy uwzględnili wpływ pandemii koronawirusa, obniżenie poziomu pierwszego progu PIT i zwolnienia z płacenia podatku osób poniżej 26. roku życia, na gospodarkę. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu określili długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” - Perspektywa Stabilna. Co to oznacza?

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-” Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Ratingi mają perspektywę stabilną. Co to oznacza? Fitch ocenia profil ryzyka kredytowego Katowic jako „średni", co stanowi połączenie ocen „średnich” dla czterech czynników ryzyka (stabilność dochodów, stabilność wydatków, stabilność i elastyczność zobowiązań i płynności), jednej oceny „mocnej" (elastyczność wydatków) i jednej oceny „słabej” (zdolność do zwiększania dochodów). Profil ryzyka Katowic odzwierciedla stosunkowo niskie ryzyko, że pokrycie obsługi zadłużenia Katowic z nadwyżki operacyjnej w okresie prognozy (2021-2025) spadnie nieoczekiwanie do niewystarczającego poziomu. Może to wynikać z niższych niż prognozowane dochodów lub wyższych niż spodziewanych wydatków albo z niespodziewanego wzrostu zadłużenia lub kosztów jego obsługi.

- Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii, dlatego utrzymanie ratingów to bardzo dobra wiadomość dla Katowic - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Podobnie, jak inne miasta w kraju, cały czas walczymy z pandemią koronawirusa oraz jej skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi. Tym bardziej znacząca jest opinia, że Katowice utrzymują solidne wyniki budżetowe. Wpływa na to w głównej mierze lokalna gospodarka, która od kilku lat zdominowana jest w naszym mieście przez usługi. Po raz kolejny możemy się również pochwalić jedną z najniższych stop bezrobocia w Polsce. W Katowicach utrzymuje się na poziomie 1,8 proc. w porównaniu do 6,3 proc. w Polsce - dodaje prezydent Krupa. Agencja Fitch Rating o Katowicach:

Katowice, stolica województwa śląskiego. To miasto średniej wielkości, które zamieszkuje blisko 300 tysięcy mieszkańców. Gospodarka lokalna zdominowana jest przez sektor usług (według wartości dodanej netto w 2018 r.). Stopa bezrobocia na koniec 2020r. w Katowicach wynosiła 1,7 proc. - w porównaniu do 1,0 proc. w 2019r. - i była jedną z najniższych spośród polskich miast (średnia krajowa 6,2%). Średnia płaca w Katowicach na koniec 2019r. wyniosła 6 176 zł i była o 19 proc. wyższa niż średnia krajowa.

Autorzy ratingu ocenili stabilność dochodów Katowic jako „średnią". Analitycy podkreślają, że w latach 2016-2020 rosły dochody operacyjne miasta: „Na wzrost ten wpływ miały wyższy od średniej krajowej PKB na mieszkańca Katowic oraz niskie bezrobocie”. Jako „średnią” oceniono także stabilność wydatków. „Główne zadania Miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa.” Elastyczność wydatków Katowic została oceniona przez Fitch jako „mocna”. „Obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo - i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 - Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych”.

- Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy. To bardzo ważne dla miasta, szczególnie w czasie trwającej pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast - mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice. - Jesteśmy w trakcie szczepień, pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej. Pozwala nam to rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce oznacza to coraz wyższy standard życia mieszkańców. To również pozytywny sygnał dla wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy czy rozwijania swojego biznesu. Musimy zabiegać o utrzymanie wysokich ocen ratingowych, bo to daje nam realne możliwość konsekwentnego realizowania strategii rozwoju Katowic - dodaje skarbniczka Katowic.

Fitch Ratings to amerykańska agencja ratingowa. Fitch w swoim najnowszym raporcie potwierdził rating, czyli ocenę zdolności do obsługi długu dla 18 miast Polski. Fitch ocenił 18 miast w Polsce. To: Katowice,

Gliwice,

Zabrze,

Chorzów,

Rybnik,

Częstochowa,

Warszawa,

Płock,

Gdańsk,

Poznań,

Białystok,

Toruń,

Bydgoszcz,

Olsztyn,

Rzeszów,

Szczecin,

Opole,

Ostrów Wielkopolski. Raport Fitch Ratings dla Katowic Przedstawiamy raport agencji ratingowej Fitch Ratings da Katowic. Całość można znaleźć - TUTAJ. Dochody operacyjne Miasta rosły w ciągu ostatnich lat. Tempo wzrostu dochodów w latach 2016-2020 wynosiło 6,3% CAGR (compound annual growth rate czyli składana roczna stopa wzrostu). Na wzrost ten wpływ miały wyższy od średniej krajowej PKB na mieszkańca Katowic oraz niskie bezrobocie. Dochody podatkowe wraz z dochodami z opłat stanowiły 54% dochodów operacyjnych Miasta w 2020r. Najważniejsze z nich to dochody z podatku od osób fizycznych (PIT), mające 28% udział w dochodach operacyjnych, jak również dochody z podatków lokalnych (głównie podatku od nieruchomości) i opłat, stanowiące razem 21% dochodów operacyjnych.

Udział podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który jest najbardziej podatny na wahania koniunktury, stanowił 5% dochodów operacyjnych w 2020r. Jednakże, mimo niespodziewanie dobrej realizacji dochodów CIT (wzrost o 8,6% lub o 8,5 mln zł w stosunku do 2019r.) oraz wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (o 1,8% lub o 4,3 mln zł), wzrost dochodów nie skompensował spadku dochodów PIT, których realizacja była o 4% lub 24,1 mln zł niższa w porównaniu do 2019r. Spadek dochodów PIT spowodowany był głównie decyzjami władz centralnych dotyczącymi obniżenia pierwszego progu PIT i zwolnienia z płacenia osób poniżej 26. roku życia, niż skutkami pandemii koronawirusa.

Transfery bieżące w 2020r. stanowiły 37% dochodów operacyjnych Miasta w porównaniu do 35% w 2019r. Większość stanowiły transfery z budżetu państwa (A-/Perspektywa stabilna). Transfery te nie podlegają uznaniowości, gdyż większość jest zdefiniowana przez prawo. Fitch oczekuje, że Katowice, których gospodarka lokalna zdominowana jest przez sektor usług, pozostaną atrakcyjne zarówno dla inwestorów jak i mieszkańców. Powinno to pozytywnie wpłynąć na ponowny wzrost gospodarki lokalnej, kóry zakładamy od 2022r., po spowolnieniu wywołanym pandemią koronawirusa.

Zdolność do zwiększania dochodów: „Słaba"

Zdolność Miasta do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniamy jako „słabą”, tak jak w przypadku większości polskich miast ocenianych przez Fitch. Stawki podatku dochodowego oraz wysokość transferów bieżących z budżetu państwa są ustalane przez rząd. Katowice mają ograniczoną elastyczność w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych (13% dochodów ogółem), gdyż górne limity stawek podatkowych są określane w regulacjach krajowych. Naszym zdaniem dodatkowe wpływy Katowic z tytułu podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych stanowiłyby mniej niż 50% potencjalnego ubytku dochodów w sytuacji pogorszenia koniunktury. Katowice mogłyby zwiększyć dochody aktywując sprzedaż majątku – dochody z tego źródła wynosiły 49 mln zł w 2020r. - lub pobieranie wyższych dywidend od spółek miejskich (2020r.: 8 mln zł), jednakże może to być trudne do zrealizowania w sytuacji przedłużającej się dekoniunktury.

Stabilność wydatków: „Średnia”

Fitch ocenia stabilność wydatków Katowic, podobnie jak w przypadku większości miast w Polsce ocenianych przez Fitch, jako „średnią”. Główne zadania Miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa.

Tempa wzrostu wydatków i dochodów operacyjnych Miasta są od lat porównywalne. Jednakże, wraz ze spadkiem dochodów o charakterze jednorazowym, zmianami w zakresie podatku PIT oraz pogorszeniem koniunktury gospodarczej wywołanym pandemią, marża operacyjna spadała i osiągnęła najniższy poziom 7% w 2020r., w porównaniu z 14% w 2016r. Na spadek marży operacyjnej wpłynęły również wydatki związane z decyzjami władz centralnych (takie jak wyższa płaca minimalna i wzrost wynagrodzeń nauczycieli) oraz inflacyjny wzrost cen dóbr i usług. W 2020r. budżet Miasta obciążyły dodatkowo wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii. Pomimo krótkoterminowego charakteru tych ostatnich, mających wpływ na budżet w latach 2020-2021, w scenariuszu ratingowym zakładamy, że średnia marża operacyjna Katowic wyniesie 5% w latach 2021-2025.

Elastyczność wydatków: „Mocna"

Fitch ocenia zdolność Katowic do ograniczania wydatków w odpowiedzi na malejące dochody jako „mocną". Obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo - i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 - Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych. Zakładamy w naszej prognozie, że w latach 2021-2025 wydatki majątkowe Katowic będą stanowiły średnio 14% wydatków ogółem (20% w 2020r.). W roku 2020, który Fitch uznaje za rok wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa, Miasto zrealizowało niższe wydatki bieżące ze względu na niższe koszty utrzymania szkół i przedszkoli (które były czasowo zamknięte), odwołane wydarzenia kulturalne i sportowe, ograniczone zakupy dóbr i usług oraz niższe wydatki na wynagrodzenia. Oszczędności te nie mogły jednak skompensować wspomnianego wcześniej wzrostu wydatków wynikających z decyzji władz centralnych, wydatków na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, jak również jednorazowej zapłaty 15 mln zł odsetek, wynikającej z wyroku sądu, a dotyczącej realizacji inwestycji związanej z Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Zobowiązania i płynność (stabilność): „Średnia”

Otoczenie prawne jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w zakresie długu i płynności jest oceniane przez Fitch jako umiarkowane. W portfelu kredytowym Katowic przeważają kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe (97% portfela na koniec 2020r.). Zadłużenie Miasta charakteryzuje długi okres zapadalności, a raty kredytowe są równomiernie rozłożone do 2042r. Zadłużenie Katowic jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, co naraża je na ryzyko stopy procentowej, gdyż JST nie mogą korzystać z instrumentów pochodnych zabezpieczających przed tym ryzykiem. Na koniec 2020r. niecałe 10% zadłużenia denominowane było w EURO. Udział ten stopniowo spadnie do zera, ponieważ Katowice nie planują nowego zadłużenia w walucie obcej. By przeciwdziałać ryzyku stopy procentowej i ryzyku walutowemu Miasto ostrożnie planuje wydatki na obsługę długu, które w budżecie są zaplanowane na wyższym poziomie niż faktycznie wydatkowane.

Ryzyko pośrednie Katowic jest niskie, a na zadłużenie ogółem netto Miasta składają się: płatności na rzecz operatora Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek (2020r.: 78 mln zł), które Fitch ujmuje w pozycji „Inne zobowiązania dłużne”, zadłużenie spółek miejskich (2020r.: 185 mln zł), obsługiwane przez spółki samodzielnie oraz poręczenia na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (2020r.: 3 mln zł). Polityką Miasta jest nieudzielanie nowych poręczeń i Fitch zakłada, że zadłużenie spółek miejskich oraz wartość udzielonych poręczeń będą stopiowo maleć. Zobowiązania i płynność (elastyczność): „Średnia”

Fitch ocenia politykę zarządzania płynnością Miasta jako „średnią”, biorąc pod uwagę brak rozwiązań systemowych w Polsce w postaci mechanizmów zapewniających wsparcie płynności JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych oraz fakt, że na polskim rynku nie ma banków ocenianych powyżej „A+”. Od lat płynność Katowic jest dobra. Miasto ma dostępny kredyt w rachunku bieżącym o limicie 50 mln zł udostępniony przez duży polski bank, z którego nie korzystało.

Środki na rachunkach Katowic na koniec 2020r. wyniosły 455,5 mln zł, w tym 66,9 mln zł środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania, stanowiących głównie dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mogą zostać przeznaczone jedynie na finansowanie inwestycji (w latach 2021-2022). Średnie stany środków na rachunkach bankowych w pierwszym kwartale 2021r. wyniósł 510 mln zł i był porównywalny do stanów środków finansowych sprzed pandemii koronawirusa, co jest pozytywne dla ratingu. Katowice w ramach umowy podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (AAA/ Perspektywa stabilna) mają dostępnych 166 mln zł do przeznaczenia na finansowanie inwestycji. Miasto zamierza wykorzystać te środki w całości do końca 2023r., w miarę postępu inwestycji. Ocena Zdolności Obsługi Zadłużenia (Debt Sustainability): kategoria „aa"

Scenariusz ratingowy Fitch na lata 2021-2025 uwzględnia pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa oraz realizację budżetu za 2020r., które były zgodne z naszą poprzednią prognozą.

Zakładamy, że w latach 2021-2025 wskaźnik spłaty zadłużenia Katowic (zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej) nie przekroczy 9x (2020r.: 3,1x), co odpowiada kategorii „aa” oceny zdolności obsługi zadłużenia. Dalszy wzrost długu związany z finansowaniem inwestycji spowoduje pogorszenie syntetycznego wskaźnika obsługi zadłużenia z 4,5x w 2020r. do 1,5x w 2025r. (kategoria „a” oceny zdolności obsługi zadłużenia). Mimo wzrostu długu, wskaźnik poziomu zadłużenia pozostanie poniżej 50%, co odpowiada kategorii „aaa” oceny zdolności obsługi zadłużenia. Połączenie mocnego wskaźnika spłaty zadłużenia i niskiego poziomu zadłużenia (w relacji do wielkości budżetu Miasta) powoduje, że wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia Katowic oceniamy na „aa”, tzn. bez korekty w dół z powodu słabszego wskaźnika obsługi zadłużenia. W latach 2015-2019 nadwyżka operacyjna Katowic utrzymywała się około 200 mln zł, natomiast w 2020r. spadła do 150 mln zł, w związku z wyższymi wydatkami poniesionymi na zwalczanie skutków pandemii oraz wynikającymi z decyzji władz centralnych (takich jak wyższa płaca minimalna oraz wyższe wynagrodzenia nauczycieli). W scenariuszu ratingowym na lata 2021-2025 oczekujemy dalszego spadku nadwyżki operacyjnej do poziomu 100 mln zł – 140 mln zł, w związku ze wzrostem dochodów podatkowych w tempie niewystarczającym by skompensować presję na wzrost wydatków bieżących.