Flex Mentallo. Człowiek Mięśniowej Tajemnicy [RECENZJA] Morrison pokazuje, że twórcy komiksów to też superbohaterowie Bartłomiej Romanek

Egmont

Czy superbohatera dysponującego siłą mięśniowej tajemnicy można traktować serio? Flex Mentallo to postać nietuzinkowa, podobnie jak Grant Morrison, który we współpracy z Frankiem Quitely stworzył niebanalny komiks. "Flex Mentallo. Człowiek Mięśniowej Tajemnicy" to piękny hołd złożony wszystkim twórcom komiksów, którzy tworzą i niszczą całe uniwersa. To nie są tak naprawdę superbohaterami.