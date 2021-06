Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa 47:43. Częstochowianie walczyli z mistrzami Polski, ale jak zwykle przegrali

Eltrox Włókniarz Częstochowa od 2018 roku nie wygrał z Unią Leszno i na triumf nad tym rywalem będzie musiał poczekać. Drużyna Piotra Świderskiego przegrała ósmy mecz z rzędu z mistrzami Polski.

Tym razem Włókniarz był niezwykle bliski pokonania rywala, mimo że jeździł na wyjeździe. Sprawa wyniku rozstrzygnęła się w ostatnim biegu, w którym para Jason Doyle - Janusz Kołodziej podwójnie pokonała częstochowskich Duńczyków, Jonasa Jeppesena i Leona Madsena.

Wcześniej Włókniarz jak równy z równym walczył z mistrzami Polski, a nawet prowadził do dziewiątego biegu (28:26). W nim jednak doszło do ogromnej kontrowersji, a właściwie do błędu sędziego Pawła Słupskiego. Start w tym biegu ewidentnie ukradł Jason Doyle, dzięki któremu Unia wygrała start, a w efekcie cały bieg 5:1. Australijczyk otrzymał ostrzeżenie, ale bieg powinien zostać przerwany, a start powinien zostać powtórzony.