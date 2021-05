Food Fest i muzyka w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej PROGRAM

Brama z kwiatów, łąka kwietna, nowe podświetlenie pofabrycznych hal, system identyfikacji wizualnej i przede wszystkim nowe punkty z gastronomią. Taki obraz zobaczą mieszkańcy całego Zagłębia i nie tylko po przybyciu do Fabryki Pełnej Życia w śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Nowy sezon rozpoczyna się w najbliższy piątek, 28 maja. Czeka mnóstwo atrakcji, za którymi wszyscy się chyba bardzo stęskniliśmy.

Zaczynamy, tak jak w ubiegłym roku, od festiwalu food trucków. Przez trzy dni, od piątku do niedzieli (28-30.05), będzie można się delektować kuchnią z całego świata. Organizatorzy Food Festu zapowiadają najlepszy street food, masę autorskiej kuchni, specjały z całego świata i pyszne desery! To będzie prawdziwe kulinarne święto w Fabryce Pełnej Życia, która mieści się za Pałacem Kultury Zagłębia, a wkrótce stanie się nowoczesną przestrzenią miejską, gdzie będziemy wypoczywać, pracować, a może także mieszkać. - Ale to nie koniec gastronomicznych atrakcji, ponieważ w tym sezonie na stałe będziemy zapraszać do pięciu punktów z jedzeniem i napojami. Pizza, burgery, lody, desery i ciekawie skomponowane koktajle to tylko niektóre z kulinarnych atrakcji naszej Strefy Smaku, która mamy nadzieję zadowoli wielbicieli dobrego jedzenia - podkreśla Adam Pawlicki, kierownik działu komunikacji społecznej w Fabryce Pełnej Życia. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Fabryka Pełna Życia PROGRAM Na otwarcie sezonu nie zabraknie akcentów muzycznych i teatralnych. W piątek (28 maja) i w sobotę (29 maja) od godz.18 zagra DJ Komx, a w niedzielę (30 maja) o godz.19 Teatr TOF, działający przy Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, wystawi sztukę Tadeusza Różewicza "Stara kobieta wysiaduje", poruszającą aktualne tematy społeczne w tekście sprzed ponad 50 lat.

W czerwcu pierwsze koncerty oraz potańcówki

Natomiast w czerwcu planowane są pierwsze koncerty, a także kolejne występy dj-ów. W Fabryce będą mogli świetnie się bawić także rodzice z dziećmi na specjalnych warsztatach, a dla pragnących odrobiny rekreacji i skupienia polecamy zajęcia z jogi. Letni kalendarz imprez przewiduje także potańcówki dla seniorów w ramach Dąbrowskiego Dnia Seniora, bo i na takich odbiorcach FPŻ zależy.

- Zawsze podkreślamy, że ważne jest dla nas kreowanie zielonej przestrzeni miejskiej, stąd pomysł na specjalną bramę z kwiatami, to z pewnością spodoba się miłośnikom instagramowych zdjęć i relacji. Na łące kwietnej widzieliśmy już przebijające się pierwsze kwiaty i nie zapominajmy, że do dyspozycji mieszkańców są miejska łąka i boisko do siatkówki. Wspólnie z Muzeum Miejskim „Sztygarka” przygotowaliśmy ekspozycję, którą będzie można oglądać przy jednej z poprzemysłowych hal. Lokomotywa z ostatniej zagłębiowskiej kopalni, czy wagony typu Granby. Wszystko starannie opisane i wyeksponowane w ciekawy sposób - zachęca do odwiedzin Adam Pawlicki.

„Jutro ma to do siebie, że będzie inne niż dziś.” To cytat z Charlesa Montgomery`ego i jego dzieła „Miasto szczęśliwe”, będący mottem Deklaracji Fabryki Pełnej Życia. - Do jej lektury zachęcamy już na miejscu w Fabryce, a my zgodnie z tym przesłaniem liczymy na zwycięską walkę z pandemią i pozytywny odbiór naszej oferty przez mieszkańców nie tylko Dąbrowy Górniczej, ale też innych miast naszego województwa - podkreśla Adam Pawilicki.

Harmonogram otwarcia sezonu w Fabryce Pełnej Życia: piątek, 28.05 / Strefa Smaku od godz. 15.00 / Food Fest, godz.15:00-22:00 / od godz. 18.00 DJ Komx,

sobota, 29.05 / Strefa Smaku od godz. 12.00 / Food Fest, godz.12:00-22:00 / od godz. 18.00 DJ Komx,

niedziela, 30.05 / Strefa Smaku od godz. 12.00 / Food Fest, godz.12:00-20:00 / godz. 19.00 Teatr TOF przy MOPT "Stara kobieta wysiaduje" wg T.Różewicza.

Zmiany w programie szczepień. Rząd zachęca nagrodami pieniężnymi