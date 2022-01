Formacja Bring Me The Horizon nie zagra w tym roku w Gliwicach. Koncert został przełożony

Zespół Bring Me The Horizon - z powodu pandemii koronawirusa - jest zmuszony przesunąć europejską trasę koncertową, w tym występ w Polsce, na przyszły rok.

Oli Sykes i spółka mieli zagrać 18 lutego w Arenie Gliwice. Miesiąc przed koncertem organizator potwierdził, że do niego nie dojdzie. Brytyjska formacja w naszym kraju najwcześniej wystąpi 6 lutego 2023. Miejsce koncertu jednak się nie zmieni. Podobnie jak supporty.

Przed autorami przeboju "Throne" na scenie pojawią się bowiem A Day To Remember oraz Poorstacy. Jedynie grupa Lorna Shore nie będzie mogła wziąć udziału w nowych terminach europejskiej trasy Bring Me The Horizon.