Fortepiany w Katowicach zdewastowane! Wytrzymały zaledwie tydzień. Mieszkańcy oburzeni. Policja szuka sprawców

Nowe fortepiany w centrum Katowic

– To są urządzenia skonstruowane w taki sposób, żeby miały pewną odporność, ale wiadomo, że nic nie jest niezniszczalne – mówi nam Łukasz Kałębasiak, rzecznik prasowy Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice Miasto Ogrodów. – Producent w najbliższym możliwym terminie je naprawi. Sprawa zdewastowania fortepianu na rynku została zgłoszona na policję. Zniszczenie instrumentu przy ul. Stawowej zgłosimy w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że złapią sprawcę i zostanie ukarany, szczególnie, że nie jest to tani sprzęt i wielkość tej szkody jest duża – dodaje.

Katowice. Zdewastowano nowe fortepiany

Fortepianów szkoda, zwłaszcza że zapowiadały się obiecująco. Jak zapewniały władze miasta, instrumenty miały być wodoodporne i przystosowane do plenerowego użytkowania.

– Do uszkodzenia fortepianu na ul. Stawowej doszło 1 stycznia, w noc sylwestrową – mówi nam podkomisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. – Grupa osób, idąc z rynku na plac Wolności, uszkodziła fortepian przy Stawowej. Wartość strat wyceniono wstępnie na 6 tys. zł na szkodę Urzędu Miasta w Katowicach. 4 stycznia Urząd Miasta złożył formalne zawiadomienie, bo zniszczenie mienia jest ścigane na wniosek – dodaje.

Całoroczny fortepian zewnętrzny Cadenza działa przy dużej amplitudzie temperatur - można grać na nim zimą przy temperaturze sięgającej 20 stopni poniżej zera i latem nawet przy 50 stopniowych upałach. Ponadto modele, które były dostępne w Katowicach są kompatybilne z dedykowaną aplikacją do sterowania cyfrowym systemem zarządzania i śledzenia aktywności. Fortepiany można również podłączyć do dodatkowego nagłośnienia oraz innych instrumentów. Waga instrumentu to 500 kg, a ławki przy nim - 30 kg.