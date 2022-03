Fotoradar na "zakręcie mistrzów" DTŚ w Rudzie Śląskiej zrobił 360 zdjęć w trzy dni. Najwyższy mandat to 30 tys. zł!

Fotoradar na rudzkim odcinku DTŚ ustawiono, aby podnieść bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pierwsze dni jego funkcjonowania wskazują, że kierowcy nie tylko nie respektują ograniczenia prędkości, ale i nie przejmują się tym, że mogą otrzymać mandaty, które dziś nie należą do najniższych, bowiem maksymalną stawkę podniesiono z 500 do 5000 zł, a grzywę nakładaną przez sąd – z 5000 do 30 000 zł.

- A jednak się pomyliłem... Liczyłem na to, że wysokie mandaty oraz fotoradar powstrzymają „piratów drogowych” od przekraczania prędkości na rudzkim „zakręcie mistrzów” – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.