Fotoradar na "zakręcie mistrzów" w Rudzie Śląskiej wykonał 360 zdjęć w trzy dni. Posypią się mandaty

Fotoradar na rudzkim odcinku DTŚ ustawiono, aby podnieść bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Pierwsze dni jego funkcjonowania wskazują, że kierowcy nie tylko nie respektują ograniczenia prędkości, ale i nie przejmują się tym, że mogą otrzymać mandaty, które dziś nie należą do najniższych, bowiem maksymalną stawkę podniesiono z 500 do 5000 zł, a grzywę nakładaną przez sąd – z 5000 do 30 000 zł.

- A jednak się pomyliłem... Liczyłem na to, że wysokie mandaty oraz fotoradar powstrzymają „piratów drogowych” od przekraczania prędkości na rudzkim „zakręcie mistrzów” – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Na niebezpiecznym zakręcie, który stanowi czarny punkt na drogowej mapie Rudy Śląskiej, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wielu kierowców jednak tego nie przestrzega. Odkąd długo wyczekiwany radar rozpoczął pracę, piraci drogowi muszą się liczyć z wysokimi mandatami. Nie ma tygodnia, żeby nie doszło tam do kolizji czy wypadku, a zdarzenia drogowe utrwalają kamery Business Control Monitoring, a następnie filmy te publikowane są w serwisie YouTube.