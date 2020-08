Franki: W spisie powszechnym zadeklaruję narodowość polską i śląską. Może być więcej używających języka śląskiego. Gość DZ i Radia Piekary

Radio Piekary

Jeśli będzie możliwość wpisania narodowości śląskiej, to pewnie liczba deklarujących przywiązanie do śląskiej grupy etnicznej będzie podobna jak w roku 2011. Ciekawe będą odpowiedzi na pytanie o używanie języka śląskiego. Czy wzrośnie liczba deklaracji, np. po wprowadzeniu do szkół edukacji regionalnej. Na pewno będzie to interesujący materiał dla socjologów - mówi Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.