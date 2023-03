Fryderyki 2023: Ogłoszono nominacje w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Nasi artyści z szansami na statuetki

Fryderyki 2023: Ogłoszono nominacje w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej

Najwięcej, bo aż siedem nominacji zdobył Rubens za debiutancki album o przewrotnym tytule "Piosenki, których nikt nie chciał". Dwanaście autorskich, intymnych utworów, które Rubens napisał, skomponował, wyprodukował i nagrał do nich partie instrumentalne zostało wytypowanych do nagrody Fryderyk w tak prestiżowych kategoriach jak: Album Roku Indie Pop, Fonograficzny Debiut Roku, Utwór Roku za piosenkę "Wszystko OK?", a sam artysta otrzymał nominację jako Artysta Roku, Producent Roku, Autor Roku i Kompozytor Roku.

Tuż za nim uplasował się Dawid Podsiadło z sześcioma nominacjami.

Jego krążek "Lata Dwudzieste" otrzymał nominację w kategorii Album Roku Pop, a pochodząca z niego piosenka „Mori” będzie ubiegać się o miano Utworu Roku. W kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe nominowany został album "Leśna Muzyka", a artysta ma także szansę na nagrodę jako Kompozytor Roku (wraz z Jakubem Galińskim), Autor Roku i Artysta Roku.