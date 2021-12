Gala KSW 65. Ceremonia ważenia ZDJĘCIA, WIDEO Chalidow kontra Solić w walce wieczoru. W piątek weszli na wagę

Chalidow i Soldić po ważeniu podeszli do siebie, pozowali do zdjęć. W ujęciu „face to face” Chalidow nie opuszczał wzroku, a Chorwat był jakby lekko speszony. Następnie obaj się uścisnęli.

- Jestem bardzo podekscytowany sobotnią walką i dziękuję za wsparcie moim kibicom – mówił Soldić.

- Cieszę się bardzo, że będzie jutro – zwrócił się Chalidow do obecnych na ceremonii ważenia fanów. - Nareszcie możemy zapełnić halę. Przede wszystkim cieszy mnie to, że jestem jeszcze w stanie bić się na mistrzowskim poziomie. Nie będę ukrywał, że jest to dla mnie wielki zaszczyt wyjść do walki z Roberto. W sobotę wchodzi do klatki prawdziwe MMA. Jest wzajemny szacunek i będzie sportowa walka, więc przyjdźcie i zobaczcie całą galę. Szkoda, że ja nie będę mógł oglądać - śmiał się mistrz.