Gala MMA ATTACK 4 w Będzinie: Karta walk, program, bilety. Zapowiadają się wielkie emocje w Arenie Będzin!

Ponadto kibice zobaczą starcie ważących łącznie 330 kilogramów czarnoskórych olbrzymów - "Zuluzinho" i "Bombardiera", a także walkę na zasadach K-1 pomiędzy byłym mistrzem KSW Arturem "Kornikiem" Sowińskim a niemal dwukrotnie cięższym "Bubu" z Gromdy.

Do rozpiski gali MMA Attack 4 w ostatnich dniach dołączyły kolejne znane twarze. Prezes Armia Fight Night i jeden z najbardziej wpływowych managerów na naszym rynku Filip Bątkowski powalczy z Krystianem Wilczakiem. Ich batalia odbędzie się na dystansie 4 rund w boksie. Jednym zdaniem będzie to mix czołowych zawodników MMA oraz znanych FREAK'ów - to wszystko już 24 września w Będzin Arena.

KARTA WALK

𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 (do 120 kg):