Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu otwarta. Wystawy szkła i obrazów oraz nowatorski system wystawienniczy

- Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna dla miasta? To szczególne miejsce na mapie Zawiercia. Długo wyczekiwana galeria sztuki, w której nie zabraknie m.in. dzieł znakomitego artysty i Honorowego Obywatela Zawiercia śp. Leszka Dutki. To obiekt, który połączy pokolenia, ponieważ będzie odpowiadał na potrzeby osób w każdym wieku - podkreśla Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

- Będziemy również prezentować fotografię artystyczną i reportażową - mówi Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej UM w Zawierciu. - Na co warto zwrócić uwagę, zwiedzając galerię? Bardzo ważne jest to, że udało nam się uratować eksponaty z zawierciańskiej huty szkła. Część z nich została wykupiona przez Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a część przez nasze miasto . Nawiązaliśmy również współpracę z Sosnowcem. Będzie polegać na wymianie i wypożyczaniu eksponatów, wspólnym organizowaniu wystaw dotyczących szkła z Huty Szkła Gospodarczego, pomocy merytorycznej dotyczącej pochodzenia szkła, prowadzeniu spotkań autorskich, wymianie i wypożyczaniu zbiorów muzealnych - podkreśla Patryk Drabek.

Nowatorski system wystawienniczy

Zbiory wzorcowni huty szkła będą jedynie częścią eksponatów znajdujących się w wyremontowanym obiekcie. Do nowej galerii trafiły także m.in. obrazy z nieistniejącej już galerii muzealnej im. Leszka Dutki. Do tej pory były odpowiednio zabezpieczone i znajdowały się w magazynach Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu. Zwiedzanie będzie bezpłatne.

- W galerii zastosowaliśmy nowatorski, autorski system wystawienniczy, który daje szerokie możliwości prezentacji różnych prac artystycznych. Uniknęliśmy przy tym zastosowania klasycznego systemu do prezentacji, a więc linek zwieszanych ze ściany lub sufitu, który ograniczałby możliwości wystawiennicze do prezentacji głównie płaskich prac - podkreśla Karolina Kindler-Skowronek, artysta plastyk, projektant i grafik, która przygotowywała galerię do otwarcia.