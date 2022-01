Gallery of Reflections w Tychach zimą. Zobaczcie zdjęcia

Gallery of Reflections w Tychach zachwyca zimą

Gallery of Reflections to pamiątka po międzynarodowych warsztatach architektoniczno-designerskich Meeting of Design Students, jakie odbyły się latem 2021 r. w Tychach. Znajduje się nad jednym ze stawów w parku Suble. Wygląda pięknie o każdej porze dnia i nocy oraz każdej pory roku.