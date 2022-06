Galoty, spodnie, majtki… Felieton Marka Szołtyska, historyka, znawcy Śląska

A kto wymyślił majtki i spodnie? Galowie! Ich też wszyscy znamy, bo wiedzę o nich rozpowszechniają filmy o Obeliksie i Asteriksie. Ci Galowie na przełomie starej i nowej ery zamieszkiwali tereny z pogranicza dzisiejszej Francji, Belgii, Włoch i Szwajcarii. Naukowcy też – na podstawie wykopalisk archeologicznych - twierdzą, że specjalizujący się w hutnictwie Galowie, pomieszkiwali w starożytności również tereny Śląska – bo tutaj dokopywali się bogatych złóż rudy żelaza – tzw. rudy darniowej. Mnie jednak ciągle zastanawia jeszcze ewentualny drugi dowód potwierdzający związek kultury Galów z dzisiejszą kulturą śląską. Chodzi o to, że spodnie które wymyślili Galowie, po śląsku nazywa się - galoty. Czy zatem Ślązoki mówią „GALOTY” w związku z „GALAMI”, którzy te „GALOTY GALIJSKIE” wymyślili?

To jednak nie koniec rozważań o galotach, bo na Śląsku tradycyjnie tym słowem określa się męskie spodnie oraz majtki, ale też mówiło się dawniej, że galoty również noszą kobiety. Są zatem: GALOTY PAR EXCELLENCE, czyli majtki właściwe, sięgające kiedyś od pasa do kolan, bo taka panowała moda. To jednak nie koniec, bo ich zmodyfikowaną wersję uzyskiwano poprzez zszycie majtek z koszulką, co nazywano – GALOTY NA LAJBIKU, a dzisiaj z angielska mówi się na to - body. Ale idźmy dalej, bo były też - GALOTY Z DZIURĄ. Miały te majtki rozciętą dziurę w kroku. Była to forma damskiego rozporka. Dzięki temu kobiety nie musiały ściągać majtek podczas załatwiania się, co w sytuacji chodzenia w ciężkiej długiej kiecce i kilku spódnicach równocześnie, było bardzo trudne. I jeszcze trzeba wspomnieć GALOTY Z KLAPĄ. Jednak o ile majtki z dziurą były typowe dla bielizny damskiej, o tyle klapy stosowało się zarówno przy majtkach dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Klapa ta, stanowiąca jakby furtkę w tyle majtek, była na wysokości pośladków i umożliwiała totalne załatwianie się bez konieczności ściągania majtek. Klapa ta, była zapinana na guziki. W takie majteczki z klapą ubrana jest w najstarszych filmach słynna Myszka Miki. Oto bogactwo kulturowe galot!