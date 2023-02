GAME MUSIC FEST. Pierwszy dzień za nami. Spodek w Katowicach opanowała muzyka z gier komputerowych Magdalena Grabowska

Katowicki Spodek 17 lutego opanował Game Music Concert, czyli wieczór muzyki z najbardziej popularnych gier, jak m.in. Assassin’s Creed, Counter-Strike, Diablo II, Heroes of Might and Magic III, czy League of Legends! Dyrygent František Macek dał niezły popis wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej. - To połączenie dwóch światów - przyznał Grzegorz Pawlak, który prowadził to niezwykłe wydarzenie. Gracze znają go m.in. jako głos Mimira z najnowszej produkcji God of War. Byliście na koncercie? Zobaczcie czy jesteście na zdjęciach!