Gangster, Kleopatra czy mech? Jaki kostium wybrać na bal? Zaglądamy do magazynów Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

"_Tłumy przewalały się po salach, głównie pierroci i bajadery, Indianka (…) Ogólną sensację budziła przechadzająca się po sali - głowa cukru. Biały stożek owinięty dołem w szafirowe opakowanie. Podobno była to znana w Krakowie nauczycielka, panna Maria Estreicherówna_” . Tak opisuje bal karnawałowy w latach dwudziestych XX wieku, matka w liście do córki, w książce „Zuzia” Krystyny Grzybowskiej. Dziś bal karnawałowy, w większości kojarzy nam się jako impreza dla przedszkolaków lub spektakularne widowisko w Wenecji czy Rio de Janeiro. Mogłoby się wydawać, że tradycja przebierania się, to już przeszłość. Okazuje się jednak, że nie tak do końca.