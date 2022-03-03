Гантінгтон глибоко помиля. "Лінія розлому між цивілізаціями… проходить прямо по її (України) центру вже декілька століть"

[i] "Лінія розлому між цивілізаціями… проходить прямо по її (України) центру вже декілька століть". Самуель Гантінгтон[/i]

Самуель Філліпс Гантінгтон (Samuel Phillips Huntington, 1927-2008) - найвпливовіший політичний теоретик кінця ХХ століття у своїй книзі сучасної політичної думки - "Зіткнення цивілізацій", Clash of Civilizations, описує теорію світового поділу.

Згідно з нею, у світі існує дев'ять цивілізацій: Західна, Латиноамериканська, Африканська, Ісламська, Сінська, Індуська, Православна, Буддистська та Японська. Поміж цими цивілізаціями знаходяться так звані "лінії розломів" і саме на них можливий новий глобальний конфлікт, вважає автор. Однією з держав, що знаходяться на "лінії розлому" є і Україна. Автор описує Україну, як другу ключову республіку СРСР, аналізуючи кількість населення, мілітарний потенціал та природні ресурси, які є вирішальним чинником для процвітаючої економіки країни. Гантінгтон акцентує на чіткому поділі України на дві частини – одна з котрих є під впливом Заходу, натомість інша під впливом Російської Федерації. Підкреслюючи різницю ментальності Сходу і Заходу України, автор виокремлює релігійний чинник, котрий на його думку стане вирішальною краплею для розколу українського суспільства і територіальної цілісності країни.

Автор описує шляхи розвитку українського майбутнього.

Перший шлях – це збереження цілісності сильної країни з ядерною зброєю, енергетичною безпекою та Чорноморським флотом.

Другий шлях, на думку автора, котрий аналізує суспільно – політичні та історичні чинники, є найбільш ймовірним і дуже близьким : розкол України.

З 2013 року наше суспільство чітко і впевнено йде у напрямку інтеграції з країнами Заходу. 21 листопада 2013 в самому серці Києва – столиці незалежної та суверенної України сотні громадян вийшли на протест, вийшли показати свою єдність, вийшли прокладати шлях у краще майбутнє. Народ стояв міцно і сміливо, ідею не змогли злякати кулі Беркуту, погрози президента В. Януковича і жертовна смерть, котра як привид літала над Майданом Незалежності і Інститутською вулицею. Саме ця дата стала початком повноцінного єднання українського народу та усвідомлення суспільством хто такий справжній українець. Повільно і впевнено ми йшли вісім років до омріяної цілі. Коли процеси інтеграції України та НАТО, України та ЄС дійшли до результативних аспектів, своє слово вирішила сказати Росія.

24 лютого 2022 року о 5 ранку президент Російської Федерації В. Путін оголосив початок проведення спеціальної військової операції на території України. Одночасно вибухи пролунали в десятках українських міст, тривожний звук сирени почули, ще сплячі та нічого не підозрюючі мирні жителі України. Цей ранок став найважчим у житті кожного свідомого українця. Перелякані діти, котрі ще навіть не усвідомлюють, що таке війна, заплакані жінки та готові до захисту своїх сімей чоловіки – разом, як одне ціле дивилися звернення президента В. Зеленського і зрозуміли, що на нашу землю прийшов ворог, прийшла повномасштабна війна. Закінчився той час, коли світ називав дії Російської Федерації лагідними евфемізмами – збройний конфлікт, анексія Кримського півострову, сепаратистська діяльність, провокації. Ні, тепер кожен знає і бачить правду такою як вона є і завжди була. Прийшов час відкрити очі. На мирні території суверенної української держави безжалісно вторглась Росія прокричавши брехливе гасло «мы несем вам Русский мир!». Саме цей вираз вводить в глибокий обман кожного хто його чує, нам не потрібен мир котрий несе російська армія, вбиваючи мирне населення і дітей, в Україні був справжній мир, в серці кожного громадянина був спокій і віра у майбутнє - до 24 лютого 2022 року.

Активна пропаганда і професійна дезінформація є основним бар'єром усвідомлення правди і реалій для російського суспільства. Влада і ЗМІ Росії активно працюють над створенням деформованого образу подій, котрі відбуваються в цей момент. Блокування українських новин на території Росії, вилучення знарядь комунікації у російських військових, щоб вони не могли розказати родині де дійсно знаходяться і що насправді роблять, розповсюждення фейків і постановка репортажів – все це тільки деякі приклади способів ведення інформаційної війни Росією, з котрими народ України активно бореться на інформаційному фронті. Кібервійну Путіну також оголосило міжнародне угруповання активістів та хактивістів Annonymous. Саме завдяки ним, в Росії вже лунав український гімн, виникали численні збої телеканалів та радіомереж, оприлюднились дані працівників державної служби Росіі. Єдність українців є рушійною силою для міжнародних спільнот і організацій. Цілий світ бачить як героїчно, вже цілий тиждень, Україна стоїть проти ворога і підтримує Україну. Кожен українець за цей час встиг пережити калейдоскоп емоцій – від заперечення, страху і болі до віри, відваги і повної готовності діяти. З першої хвили війни наші ЗСУ стали прикладом сильного духу, патріотизму і неймовірної любові до української землі, яку вони героїчно захищають. Ми повинні пам'ятати, що на передовій лінії, в наших рідних містах і селах, в темних лісах і по коліна в болоті, вони стоять за кожного з нас, за наших дітей і їх щасливе майбутнє, за те, щоб світ більше ніколи не плутав Росію і Україну, за те щоб світ більше ніколи не стверджував, що українська і російська мова є подібними, бо між „полуницею” і „паляницею” утворилась прірва, яку більше ніщо і ніколи не зможе засипати.

Одна посмішка в день допоможе вийти з найбільшої життєвої кризи. Війна Росії і України є болючою для кожного з нас, проте навіть у такі моменти український народ демонструє свою відвагу і готовність діяти, надихаючи своїм позитивом і безпосередністю один одного. Історії, котрі ми з посмішкою на обличчі будемо розказувати своїм дітям у вільній і незалежній Україні буде багато і вони будуть різними, проте частина з них буде наповнена справжнім правдивим гумором, що дає нам сили йти далі. Ось, наприклад, відважні Київські гопники, без зброї захопили ворожий БТР, простий громадянин, з цигаркою в зубах, голіруч виніс у лісосмугу ворожу міну, мирне населення Миколаєва, відважно затримало мародера, котрого без штанів прив'язали до стовпа, або ж дядя Толя, котрий викрав російський БМП причепивши його до свого трактора. Всі ці історії тільки підтверджують силу козацького духу звичайних мирних людей, в домівки котрих прийшла війна. Ми посміхаємося і продовжуємо боротися. Ніхто не залишається осторонь. Медики, журналісти, фінансисти, залізничники, діти, що плетуть маскувальні сітки, жінки котрі готують їсти, волонтери, що проводять збір речей, Територіальна Оборона та ЗСУ – кожен героїчно, як один чітко-налагоджений механізм тримає свій фронт. Варто сказати і про президента України Володимира Зеленського, котрий твердо довів, що кредит довіри, наданий йому в вигляді 73% голосів виборців є повністю виправданий. Він сміливо виконує роль головнокомандуючого ЗСУ, залишаючись у столиці України. Його постава є ключовою не тільки з огляду на ефективну координацію дій армії, окрім цього він є постаттю, котра надихає кожного захисника і захисницю боротися до останнього, кожного світового лідера допомагати, а громадян інших країн виходити на мітинги в підтримку нашої держави. Зеленський підтвердив героїзм та відвагу народу України і гордо демонструє його на міжнародній арені, для цілого світу. Сильний Президент, сильна армія, сильний народ – це точний опис України, з ним погодиться кожен, оскільки ми доводимо це не словом, а ділом.

Сьогодні, вже тиждень як триває війна в Україні. Ми можемо сміливо ствердити - усі проби роз'єднати нас дають зворотній результат! Український народ повстав, як одне ціле, як чітко налагоджений механізм дії, як справжні герої. Генетична пам'ять пробудилась, підштовхнула діяти - за нами стоять наші предки, а над нами Бог. Ми єдині як ніколи, ми знаємо за що так віддано боремся і стоятимемо разом допоки слово «Перемога» не лунатиме з кожної оселі.

Слава Україні! Solomiia Mykytsei

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