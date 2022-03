Garażówka w Galerii Jurajskiej! Każdy będzie mógł zostać sprzedawcą Bartłomiej Romanek

Galeria Jurajska

Moda na wyprzedaże garażowe dociera do Częstochowy! Już 4 kwietnia w mieście odbędzie się pierwsza tego typu impreza. Organizuje ją Galeria Jurajska. Co ciekawe, wystawcą na „garażówce” może zostać niemal każdy. Zgłoszenia chętnych właśnie ruszyły. Zobacz, jak się przyłączyć do inicjatywy.