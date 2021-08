Garry Kasparow w Ustroniu: "Mistrz szachowy łamie schematy". Arcymistrz wziął udział w Festiwalu Szachowym

Arcymistrz Garry Kasparow w Ustroniu wziął udział w Festiwalu Szachowym pod nazwą „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. W ramach tego wydarzenia przy kawie Mokate odbył się nocny turniej w systemie mieszanym: 3 rundy po 5 minut, 3 rundy po 10 minut i 3 rundy po 15 minut. Zagrało około 100 szachistów, przybył także Jan Krzysztof Duda, nasz arcymistrz od 2013 r., zwycięzca Pucharu Świata FIDE w 2021 r

Czego uczą szachy ? Co podpowiada Pan młodym szachistom, którzy chcą być jak Kasparow lub lepsi niż Kasparow ?

Oczywiście zauważam teraz wielką falę zainteresowania szachami dzięki Janowi Dudzie. Po jego sukcesie na arenie międzynarodowej młodzi ludzie pewnie chętniej zasiądą do szachownicy i podejmą wyzwanie dużo poważniej.

Czego uczą szachy ? Wpływ na rozwój jest ogromny. Potwierdzają to wszystkie badania. Nawet krótkie lekcje szachów w imponującym stopniu zwiększają potencjał przyswajania wiedzy. Nie mamy magicznej różdżki , która zmieni system edukacji i przekona do tego wszystkich, ale argumenty są niepodważalne. W tym bilansie zysków i strat należy pamiętać, że szachy nie kosztują wiele. Nie musisz mieć basenu , stadionu, kortu tenisowego. To proste. Siadasz i grasz.

Co więcej szachy to przepustka do świata komputerów. Wiemy, że dzieci są bardzo oswojone z nimi. Szachy wreszcie uczą odpowiedzialności. Pretensje za niepowodzenie możesz mieć wyłącznie do siebie. Jesteś lepszy - wygrywasz. Bo pracowałeś dużo i zasłużyłeś na sukces. Przegrałeś - jesteś słabszy. Musisz się poprawić. To też ważna lekcja dla najmłodszych.