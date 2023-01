Gdzie i kiedy najlepiej oglądać kometę na Śląsku? Do Ziemi zbliża się kometa, którą na Śląsku będzie można zobaczyć przez lornetkę Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Będziemy ją mogli zobaczyć przez lornetkę, a może nawet gołym okiem pixabay

Jak zobaczyć kometę, która zbliża się właśnie do Ziemi? Śląsk nie jest najlepszym miejscem do obserwacji komet ze względu na duże zanieczyszczenie światłem. Słabiej świecące obiekty mogą być tutaj niewidoczne. Tym razem jednak trafia się rzadka okazja: do Ziemi zbliża się kometa o nazwie C-2022 E3 (ZTF), którą na przełomie stycznia i lutego będziemy mogli zobaczyć przez lornetkę, a może nawet gołym okiem. Na razie można ją obserwować tylko przez teleskop. U nas najlepiej widoczna będzie na przełomie stycznia i lutego.