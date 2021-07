Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa śląskiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (niedziela, 18.07)

NOWE Jarmark Staroci w Dąbrowie Górniczej otwarty. Takie cudeńka i piękne ozdoby można kupić w Fabryce Pełnej Życia

Jarmarg staroci w Dąbrowie Górniczej otwarty. W niedzielę, 18 lipca, w Fabryce Pełnej Życia odywa się Dąbrowski Jarmark Staroci. Na terenie dawnej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej, spotkali się wszyscy ci, którzy w historii, przeszłości widzą doskonałe pole do tego, by znaleźć coś wyjątkowego, unikatowego, co może nas ucieszyć i stanowić np. wyjątkową ozdobę. Co dokładnie można tam kupić? Kliknij w galerię i przekonaj się!