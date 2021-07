Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie śląskim. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (piątek, 09.07)

NOWE Ślązaków postrzega się jako niepewnych. Rozmowa o Śląsku ze Zbigniewem Rokitą, autorem książki Kajś. Jest nominowana do nagrody Nike

Jeśli dalej będziemy grzebać w metrykach i oceniać, kto jest prawdziwym Ślązakiem, a kto nie, zgubimy prawdziwy sens śląskości jako związanego z ziemią "niedonarodu". Wolę, żeby śląskość była bardziej amerykańska, funkcjonująca na 2 poziomach: obywatelskim i etnicznym. Nie wyobrażam sobie innej drogi, bo inna droga prowadzi bądź do muzeum etnograficznego, bądź do „Śląska dla Ślązaków” - mówi Zbigniew Rokita, autor bestsellerowej książki "Kajś", nominowanej do Nagrody Literackiej Nike oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.