Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie śląskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (sobota, 21.08)

NOWE Uwaga! Droga do Wisły będzie całkowicie zamknięta przez trzy dni. Drogowcy położą asfalt. Mieszkańców i turystów czekają ogromne kłopoty

Ogromne kłopoty z dojazdem do Wisły czekają mieszkańców i turystów - od poniedziałku, 23 sierpnia, do środy, 25 sierpnia, droga dojazdowa do Wisły (DW 941), zostanie całkowicie zamknięta w godzinach wieczornych i nocnych na odcinku od przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Wiślańskiej w Ustroniu do przejazdu kolejowego przy stacji Wisła Obłaziec. Wyznaczone są objazdy, ale liczyć się z dużymi utrudnieniami.