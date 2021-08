Gdzie jest burza? Zobacz, gdzie mogą pojawić się burze w województwie śląskim. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (poniedziałek, 23.08)

NOWE Grzyb z Australii zadomowił się w Beskidach. To okratek australijski. "Palce diabła" śmierdzą i wyglądają niesamowicie

Australijski grzyb rozplenia się w Beskidach i okropnie śmierdzi. To okratek australijski, czy też kwiatowiec australijski, nazywany również przez grzybiarzy "palcami diabła'. Jak wygląda ten niesamowity okaz, który przywędrował do Polski z Australii? Przypomina on rozgwiazdę, czy też macki ośmiornicy. Czy ten grzyb należy do niebezpiecznych? Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o okratku australijskim.