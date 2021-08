Gdzie jest najwięcej zaszczepionych? TOP 10 dużych miast w Polsce. Jak wypadają Katowice?

Szczepić się, nie szczepić? Z jednej strony - rząd zachęca, kusi nagrodami, po miastach i miasteczkach jeździ szczepionkobus. Z drugiej - w internecie tyle jest informacji, że szczepionki mają skutki uboczne i w ogóle nie wiadomo, czy bardziej nie szkodzą. Tymczasem eksperci podkreślają: tylko odporność zbiorowa może nas uchronić przed zgubnymi skutkami czwartej fali. Żeby tę odporność zbiorową uzyskać, mówi się, że zaszczepiona powinno być 70 proc. populacji. Albo nawet więcej. W Polsce są miasta, w których jest już blisko do 70 proc., a zaszczepionych jest grubo ponad połowa mieszkańców. Zobaczcie, oto TOP 10 dużych miast w Polsce, gdzie zaszczepionych jest najwięcej (procentowo). Chodzi o miasta, gdzie jest co najmniej 100 tys. mieszkańców. To dane na 6 sierpnia 2021. Po pierwszej dziesiątce jest kilka miast z woj. śląskiego. Sprawdźcie, jak wasze miasto wypada w rankingu.