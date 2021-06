Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Grzybobranie w czerwcu to świetny pomysł. W lasach są pogrzybki, kurki, maślaki, zajączki

Czerwiec to drugi miesiąc, w którym regularnie owocują grzyby rurkowe. Można zbierać kurki, podgrzybki złotawe, sitarze, koźlarze, maślaki pstre, zajączki. Grzyby rosną, gdy są odpowiednie warunki, czyli wilgoć i stosunkowo wysoka temperatura: 10-12 stopni Celsjusza w nocy i 18-24 stopni w dzień. Roczny zbiór w całej Polsce szacuje się na około 18 tys. ton, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,5 kg świeżych grzybów. Od tej ilości trzeba odjąć kilkaset ton wysyłanych na eksport, przede wszystkim kurek, chociaż skup jest ograniczony.

Na Jurze, w okolicach Częstochowy, grzybiarze największe zbiory mają w lasach pod Olsztynem , w lasach złotopotockich. Z kolei w powiecie myszkowskim warto wybrać się na grzyby na Czarny Kamień , na pograniczu gmin Żarki i Niegowa albo do Ogorzelnika w gminie Niegowa.

Horoskop miesięczny na czerwiec 2021. To czas rozliczenia i uwolnienia od przeszłości

Dużo grzybów jest już do kupienia na targowiskach. Handel odbywa się bardzo dowolnie. Zgodnie z prawem, każdy, kto sprzedaje grzyby, musi mieć specjalny atest wydany przez grzyboznawcę w sanepidzie. Atest na grzyby świeże jest ważny 48 godzin, a dla grzybów suszonych jest ważny rok. Suszone muszą być sprzedawane w opakowaniach zamkniętych.

Jak zbierać grzyby? Na pewno nie do woreczków

Amatorzy grzybów powinni pamiętać, że nawet jadalny grzyb może spowodować zaburzenia żołądkowe. Zbierane do foliowych woreczków i reklamówek ulegają zaparzeniu, co powoduje utlenianie i niekorzystne dla organizmu człowieka zmiany po konsumpcji. Przygotowania kulinarne nic już nie dają. Grzyby najlepiej więc zbierać do wiklinowych koszyków, otwartych kubełków.

Grzyby - w porównaniu do innych roślin z runa leśnego - kumulują więcej cezu i metali ciężkich. Nie ma jednak powodów do paniki. Aby człowiek mógł z tego powodu odczuć jakieś konsekwencje dla zdrowia, musiałby zjeść około pół kilograma suszonych grzybów. Jest to praktycznie niemożliwe. Możemy jednak zatruć się grzybami, które rosną w pobliżu pól czy dróg o dużym natężeniu ruchu. Grzyby łatwo wchłaniają z podłoża nawozy sztuczne i ołów ze spalin. Unikajmy też zbierania pieczarek na łąkach obficie nawożonych.