Gdzie na Śląsku jest więcej mężczyzn niż kobiet? Panie częściej przeprowadzają sie do miast. Co to oznacza? Sprawdź!

Na Śląsku, wg danych GUS, współczynnik feminizacji (współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) wynosi 107. Jak to rozumieć? Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Można przyjąć, że to taki polski standard. Ale nie we wszystkich gminach na Śląsku tak jest. W niektórych z nich liczba panów przewyższa liczbę pań. Zwykle nie są to wielkie różnice, jednak, biorąc pod uwagę niewielki obszar, może to już wpływać na życie lokalnej społeczności.