Gdzie naprawdę mieszkała Ania z Zielonego Wzgórza? Nowe tłumaczenie wprowadza rewolucję

„Ania z Zielonego Wzgórza” - ukochana przez wiele pokoleń dziewczynek (i nie tylko dziewczynek) klasyka. Książka, z którą szło się pod rękę od dzieciństwa, wracając po latach i wciąż odnajdując w niej atmosferę przesyconą humorem, ciepłem, marzeniami o prawdziwej przyjaźni. Miliony czytelników marzyły, aby poznać w życiu i zaprzyjaźnić się z rudowłosą dziewczynką, którą stworzyła Lucy Maud Montgomery, a sam Mark Twain uznał za najukochańsze dziecko literackie od czasów „Alicji w Krainie Czarów”. Czytelniczki na całym świecie chciały mieszkać w pokoiku na facjatce i mieć tak wierną przyjaciółkę, jak Diana. Czy i pani uległa czarowi Ani już w dzieciństwie?

Ależ oczywiście. Zresztą, jak wiele Czytelniczek, identyfikowałam się z bohaterką. I sporo nas łączyło. Po pierwsze - imię. Tak jak Ania, byłam chuda i piegowata, chociaż nie ruda. Zostałam wychowana w bardzo surowym domu, gdzie czytanie traktowano trochę jak stratę czasu, który powinno się przeznaczyć na bardziej pożyteczne czynności. Zdecydowanie podobne podejście miała opiekunka Ani, Marilla. Moja przyjaciółka miała na imię Danusia, czyli jej imię zaczynało się od tej samej litery co imię Diany, książkowej przyjaciółki Ani. Była też równie śliczna jak Diana. Podobieństw i analogii jest zresztą więcej. Po raz pierwszy sięgnęłam po „Anię” na wakacjach, jako dziewięciolatka. Największą tragedią dla mnie było to, że miałam...limitowane czytanie i 40 stron dziennie to było maksimum, na które mi pozwalano. Dostałam dwa tomy jednocześnie, dlatego oczywiście po przeczytaniu pierwszego, bez wahania sięgnęłam po „Anię z Avonlea”. Dość długo natomiast musiałam czekać na możliwość przeczytania trzeciej książki z cyklu i długo szukałam jej w bibliotekach. Co jednak ciekawe, po kolejne tomy sięgnęłam wiele lat później, będąc już dorosłą. To też było w czasie wakacji. Książki wypożyczyłam z wiejskiej biblioteki i czytałam, mając u boku półtoraroczną córeczkę. Przeczytawszy wszystkie, postanowiłam kupić je do domowych zbiorów.