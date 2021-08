Gdzie nie będzie prądu w śląskim 10.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (10.08 0:06) nie ma prądu w śląskim?

Jaworzno

Jaworzno, Bory,Stara Huta.

od 9.08 godz. 21:55 do 10.08 godz. 23:45

Jaworzno: Jeleń.

od 9.08 godz. 23:13 do 10.08 godz. 1:15

powiat lubliniecki

Pawonków ul. Końcowa

od 9.08 godz. 21:37 do 10.08 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Mazańcowice ul. Zielona, Miodowa, Spacerowa nr 749, 985, Dębowa,

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Dumna, Jaworowa, Kąty, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podleskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty, Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podlaskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00