Gdzie nie będzie prądu w śląskim 1.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 1.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 8:00 do 8:30 Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 9:00 do 9:30 Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 14:30 do 15:00 Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 15:30 do 16:00 Bytom Bytom: Zamkowa, Karbowska, Andersa od 8 do 26, od 11 do 25, Frnzla 26.

2.09 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Orzegowska, 21, 23, 25.

4.09 od godz. 7:00 do 15:00 Częstochowa ul. Prosta od nr 45 do nr 53A i od nr 56 do nr 62

ul. Niska nr 23, 25, 27/29

1.09 od godz. 8:00 do 17:00

ul. Dobrzyńska od nr 146A do nr 146D

ul. Dobrzyńska od nr 148A do nr 148D

2.09 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Nałkowskiego od nr 3 do nr 13 - str. nieparzysta

ul. Karłowicza nr 11/13

2.09 od godz. 8:00 do 12:00 ul. Kaspra del Bufallo 166/168 (Zakopiańska dz.132 -ZK 13198)

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Małopolska nr 61 oraz dz. nr 27/42( ZK 10914)

3.09 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Poleska nr 1/3, 12/14, 16/18, 46

6.09 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Orkana 54 D

6.09 od godz. 10:00 do 12:00 ul. Szparagowa dz. 229/4(ZK 14813), dz. 230/6 (ZK 12271)

ul. Szparagowa dz. 229/5(ZK 14772)

ul. Szparagowa nr 63A - odbiorca zasilany ze ZK 12835

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Wypaleniska 1 – 13a; ul. Łazy Błędowskie 12, 121 - 126, 154 + budynki bez numeru; Budynek Wodociągi D.G.

Dąbrowa Górnicza ul. Łaskowa 140 firma Efekt S.C.

7.09 od godz. 8:00 do 12:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Myśliwska, nr 26 oraz plac budowy w pobliżu.

6.09 od godz. 7:00 do 14:00 Jaworzno Jaworzno ul. Zwycięstwa od nr 12 do nr 56, od nr 17 do nr 63; ul. Poddane nr 1 i od nr 2 do nr 4, Szkoła Podstawowa nr 21 Kazimierza Wielkiego, ZK Kościół + Parafia, Maszt telefonii komórkowej

3.09 od godz. 7:30 do 14:30 Jaworzno ul. Krakowska brak nr domu, nr złącza kablowego nr BDJ/17/5327

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: Owocowa, nr 1, 3, Jesionowa nr 2, 4, 6, 8, Korfantego nr 111, 113, 115.

1.09 od godz. 7:00 do 11:00

Katowice: Berberysów, od 1 do 21 nr nieparzyste i od 8 do 16 a nr parzyste.

1.09 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Wodna, nr 1, 3, 6, 8, 10, 12, 12 a, 13, 14, 14 a, warsztat.

1.09 od godz. 10:00 do 14:00 Katowice: Lipowa, 9, 9 A B C.

1.09 od godz. 10:00 do 13:00 Katowice: Owocowa, nr 1, 3.

2.09 od godz. 7:00 do 11:00 Katowice: Armii Krajowej, nr 60, 62, 64, kiosk, sygnalizacja świetlna.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Wodna, nr 1, 3, 4, Warszawska od 28 do 40 nr parzyste, Wodna - cała, Górnicza - cała.

2.09 od godz. 10:00 do 14:00

Katowice: gen. Henryka Le Ronda, 98, 96, 94, 85, 83, 81, 81 a.

3.09 od godz. 7:00 do 15:00

Katowice: Mikołowska, nr 40, 42, 44, Poniatowskiego nr 14, 14 a, b, c, d, 15, 16, 17, 19, kiosk, św. Barbary nr 1, 3, 3 a, i od 2 do 14 nr parzyste, Skalna nr 1, 3, 5, Kilińskiego nr 21, 46, 48, 50, 52, pl. Hlonda.

3.09 od godz. 7:00 do 11:00 Katowice: Mikołowska, nr 10, 10 a, Kilińskiego nr 5, 7, Kopernika nr 14, 16, 24, 26.

3.09 od godz. 10:00 do 14:00 Katowice: Barbary, nr 21, 21 a, 23, 25, 25 a, ogródki działkowe.

6.09 od godz. 7:00 do 11:00 Katowice: Panewnicka, od 67 do 93 nr nieparzyste i od 84 do 120 nr parzyste, Kijowska nr 2, 4, 6, i od 1 do 15 nr nieparzyste, Medyków nr 1, 3, 3 a, b, c, d, e, 5, 7, Rogosza - cała, Ustrońska - cała, Nizinna - cała, Cieszyńska - cała.

6.09 od godz. 10:00 do 14:00

Mysłowice Mysłowice, Powstańców 13, 17, 19, 19 A, 19 B

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Janusza Korczaka, Długosza.

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Bolesława Chrobrego, 39D.

2.09 od godz. 8:00 do 13:00 Rybnik: Chwałęcicka, 18E, 18B.

3.09 od godz. 7:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Kormoranów, cala ulica, ul. Słowików - cała ulica, ul. Kosów - cała ulica, ul. Skowronków - cała ulica, ul. Jaskółek - cała ulica.

6.09 od godz. 7:30 do 10:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Kępa od nr 4 do 24

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Promienna od nr 1 do nr 24, ZK 4723

3.09 od godz. 8:00 do 11:00

Sosnowiec Maczki ul. Spacerowa od nr 1 do 20 ul. Stare Maczki od nr 1 do 44

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze Zabrze: Johanna Pestalozziego, 16, 18.

1.09 od godz. 8:00 do 11:00 Zabrze: Żelazna.

6.09 od godz. 8:00 do 11:00 powiat bielski Bestwina ulica Podleska 21b, 27c, 27b

1.09 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworze ulica Smrekowa 240, 313, 241, 325

1.09 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworze ulica Jodłowa od ul. Słonecznej do nr12 i okolica, Słoneczna od ul. Turystycznej do nr 114, Wrzosowa nr 81, Smrekowa od ul. Słonecznej do nr 274. 1.09 od godz. 8:30 do 9:30 Jaworze ulica Jodłowa od ul. Słonecznej do nr12 i okolica, Słoneczna od ul. Turystycznej do nr 114, Wrzosowa nr 81, Smrekowa od ul. Słonecznej do nr 274.

1.09 od godz. 12:30 do 14:00 Porąbka ulica Podleśna, Złota Górka, Palenica, Piechurów.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rudzica ulica Strumieńska od nr 446 do nr 476 Rudzica Mała od nr 192 do ul. Strumieńska Widokowa od Strumieńskiej do nr 223, Krótka

2.09 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworze ulica Cyprysowa od ul. Kryształowej do nr 351, Łubinowa, Wiejska, Bielska od nr 371 do nr 421

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Buczkowice ulica Łukowa od nr 808 i 1018 do końca ulicy

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kozy ulica Zagrodowa , Bociania.

6.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bestwinka ulica Sportowa nr 41, 52, 52A, 52B, Floriana od nr 60A do 112A i od nr 63 do 99,

Ślosarczyka nr 3,9,

6.09 od godz. 9:00 do 15:00

powiat będziński Preczów ul. Zielona, Dębowa 19- 60

1.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Istebna przysiółek Gliniane, Miki

1.09 od godz. 8:00 do 13:00 Brenna ulica Słoneczna

1.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Wiejska, Bładnicka

2.09 od godz. 7:00 do 9:00 Bładnice Dolne

2.09 od godz. 7:00 do 9:00 Cieszyn ulica Chopina 22, 24

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Bładnicka, Potokowa, Wiejska, Gospodarska, Zagajnik, Szeroka

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Bładnice Dolne

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Wiejska, Bładnicka

2.09 od godz. 11:00 do 15:00 Bładnice Dolne

2.09 od godz. 11:00 do 15:00 Gumna ulica Piastowska 6

3.09 od godz. 8:00 do 11:00

Ustroń ulica Leśna, Kamieniec

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 Cieszyn ulica Mleczna, Bielska w rejonie szkoły SP nr 7, Rolna 1, 3.09 od godz. 8:00 do 11:00 Goleszów ulica Grabowa, Robotnicza, Krótka, Kasztanowa, Nad Tonem, Cieszyńska 27

3.09 od godz. 8:30 do 14:00 Cieszyn ulica Głęboka 2, Rynek 3

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Zaborze ulica Świerkowa

7.09 od godz. 8:00 do 16:00

Mnich ulica Świerkowa

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Ustroń ulica Równica

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Mnich ulica Dębowa od nr 18, Tuwima 47

7.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat częstochowski Łysiec, ul. Dolna.

1.09 od godz. 8:30 do 12:00 Zrębice, ul. Żarecka od 1 do 71, ul. Kościelna,

ul. Krasawa od 1 do 102. Ciecierzyn, ul. Orlich Gniazd, ul. Piaskowa 1. Grabie, ul. Widokowa, ul. Piaskowa od 9 do końca.

2.09 od godz. 7:00 do 10:00

Łysiec, ul. Okrężna.

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Staropole, od 57 do 75A i od 78 do 98.

2.09 od godz. 8:30 do 13:00 Łochynia, ul. Długa od 56 do 66.

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łysiec, ul. Różana.

3.09 od godz. 8:30 do 15:30 Kopalnia Wrzosowa, ul. Sadowa.

6.09 od godz. 8:30 do 15:00 Blachownia, ul. Leśna od 1 do 64, ul. Nowowiejska od 1 do 22, ul. Kościuszki od 1 do 36, ul. Piastów 11(warsztat).

6.09 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gliwicki Ciochowice: Osiedlowa, 6, 7, 7A, 8, 9, Dworcowa, Szkolna, od 7 do 19, Wiejska, od 17 do 34A, Krótka, Nad Potokiem, Leśna.

3.09 od godz. 8:00 do 12:00 Gierałtowice: Chudowska, Korfantego, od 4 do 18 numery parzyste, Jojki, Miarki, od 1 do 21, od 2 do 12.

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

Toszek: ks. Johannesa Chrząszcza, place budowy.

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Panki ul. 1 Maja (cała), Leśna 1-39, Żerdzina 33-35

2.09 od godz. 8:00 do 12:00

Panki, ul. 1 Maja (cała), ul. Leśna od 1 do 39, Żerdzina od 33 do 35.

2.09 od godz. 8:00 do 12:00 Panki, ul. Częstochowska od 17 do 68, ul. Polna. Praszczyki numer 41 i 43. Firmy EKOMEX i DAKPOL Panki Częstochowska.

2.09 od godz. 8:00 do 17:00 Panki ul. Częstochowska od numeru 17 do numeru 68, ul. Polna, Praszczyki numery 41 i 43. Firmy EKOMEX i DAKPOL Panki Częstochowska.

2.09 od godz. 8:00 do 17:00 Panki, ul. Częstochowska od 48A do 68, Praszczyki numer 41 i 43.

3.09 od godz. 8:00 do 17:00

Panki ul. Częstochowska od 17 do 68, ul. Polna, Praszczyki numery 41 i 43. Firmy EKOMEX i DAKPOL Panki ul. Częstochowska.

6.09 od godz. 8:00 do 17:00 powiat lubliniecki Harbułtowice od 39 do 92, Świniarnia, Ferma, RSP nr 33 i nr 33a, ZK-5389 przy stacji transformatorowej.

3.09 od godz. 8:30 do 13:30 Lubliniec-Kopce, ul. Czarnoleska od 4 do 26 i od 7 do 9.

6.09 od godz. 8:30 do 15:30 Łagiewniki Małe Kolonia, ul. Polna, Przyjaźni od 6 do 11, ul. Wyzwolenia od 1 do 21. Skrzydłowice, ul. Wyzwolenia od 10 do 12.

6.09 od godz. 8:30 do 14:00 Miasto Lubliniec - Lubliniec- Kopce ul. czarnoleska od nr 4 do nr 26 i od nr 7 do nr 9.

6.09 od godz. 8:30 do 15:30

powiat pszczyński Pielgrzymowice: Grunwaldzka, od początku do nr 10a, ul. Zebrzydowicka od początku do nr 4 oraz nr 11 i 13, ul. Karola Miarki 1, 2, 4, 4a ul. Golasowicka nr 2, ul. Sadowa-cała, ul. Krzyżowa nr 2a.

2.09 od godz. 7:00 do 14:00

Piasek: Studzienicka, od nr 51 do nr 59 oraz od nr 19A do nr 37B.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Goczałkowice-Zdrój: Uzdrowiskowa.

3.09 od godz. 8:00 do 10:00 Rudziczka: Adama Napieralskiego, 74 do 82, Baraniok, 14 do 35.

6.09 od godz. 7:00 do 13:00 powiat raciborski Bojanów: Cicha, cała.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Racibórz: Stefanii Sempołowskiej, cała, Podmiejska, 36, 38, 47, 53, Cyryla Ratajskiego, 1, 1A, 3, 4.

6.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat rybnicki Łuków Śląski: Wolności, od 24 do 52.

6.09 od godz. 7:30 do 12:00 powiat tarnogórski Zbrosławice: Wilkowicka, Jaśminowa, Miętowa, Polna, Traugutta od 58 do 64A numery parzyste.

1.09 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Miodowa, 32, 34, Aleja Kwiatów 25, 27, 22, 24, 26, 28,Narcyzów 3, 8 , Różana 2, Piaskowa od 4 do 14, od 5 do 7, Chopina od 3 do 21, od 4 do 28, Pawilon Handlowy.

1.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Piecowska, 3B, 52D, 52E, 5C, 54C.

2.09 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zawierciański Zawiercie Podmiejska od nr 1,10,12 do nr 5

3.09 od godz. 7:30 do 14:30 Goleniowy, ul. Floriańska, ul. Strażacka, ul. Kochowskiego od 1 do 12.

3.09 od godz. 7:30 do 13:30

Rokitno, Zachojnie Prawe od 118 do 135.

3.09 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Rokitno Zachojnie Prawe od nr 118 do nr 135

3.09 od godz. 8:00 do 11:00

Rokitno, Zachojnie Lewe od 86 do 106.

3.09 od godz. 11:00 do 14:00 Irządze od 67A do 76.

6.09 od godz. 10:00 do 15:00 Zawiercie Różana, Storczyków, Bratków, Narcyzów, Oświatowa od Astrów w kier Rudnik, Gościnna 22

7.09 od godz. 7:00 do 14:00 Żory Żory: Turkusowa, cała ulica, Pileckiego, 20 do 31, Szoszowska, 56 do 210, Leśników, cała ulica, Dworska, cała ulica, Pukowca, 50 do 91, Pszczyńska, 117 do 172, Podlesie, 1 do 41, Południowa, 1 do 8, Szmaragdowa, cała ulica, Błękitna, 1 do 8, Durantów, cała ulica.

2.09 od godz. 9:00 do 12:00

Żory: Wyzwolenia, nr 70 i 70B.

6.09 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Żywiec ulica Nad Markiem budynek nr 40

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Międzybrodzie Bialskie ulica Brodek, Wypoczynkowa

1.09 od godz. 9:00 do 12:00 Leśna ulica Bukszpanowa budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK41528

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Mutne domki letniskowe zasilane ze złączy kablowych nr ZK13869, ZK10933, ZK14716, ZK717, ZK718 i ZK15521

3.09 od godz. 8:00 do 13:30 Łodygowice ulica Wyzwolenia nr 5, 11 oraz budynki w budowie, ulica Sadowych nr 24, 30 oraz budynki w budowie

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Sienna ulica Bukowa odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK14088

6.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rajcza od fabryki domów do kościoła

6.09 od godz. 8:00 do 9:00

Rajcza ulica Wspólna

6.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bystra budynki nr 299 i 331 oraz budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK413981, ZK411225, ZK409470

6.09 od godz. 8:00 do 13:00

Rajcza od fabryki domów do kościoła

6.09 od godz. 13:00 do 14:00 Żywiec ulica Węglowa, Ogrodowa, Witosa od nr 10 do 26, Handlowa numery nieparzyste od 1 do 21

7.09 od godz. 7:00 do 8:00 Radziechowy ulica Wajdowa odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK15579

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Radziechowy ulica Wajdowa odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr ZK10018 i ZK10019

7.09 od godz. 8:00 do 9:00 Milówka ulica Świerkowa budynki przy końcu ulicy pod lasem

7.09 od godz. 9:00 do 14:00 Radziechowy ulica Wajdowa odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr ZK10018 i ZK10019

7.09 od godz. 12:00 do 13:00

Żywiec ulica Węglowa, Ogrodowa, Witosa od nr 10 do 26, Handlowa numery nieparzyste od 1 do 21

7.09 od godz. 14:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

