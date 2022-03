Gdzie nie będzie prądu w śląskim 11.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 11.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 11.03 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Mazańcowice nr 1113, 1028, 1027,

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ligota ul. Bielska od nr 44 do nr 50 i 59, Do Kanału, Zawiście,

15.03 od godz. 8:00 do 14:30 Bielsko-Biała ulica Kujawska, Kasztelańska od ul. Leśnej do nr 10, Brzóski nr 125,127, Leśna,

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bytom Bytom: Zamkowa, od 13 do 23, od 18 do 24, Andersa od 2 do 26, od 1 do 25, Karbowska od 1 do 15, od 2 do 14, Frenzla 26.

11.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Konstytucji, 37.

13.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Ludwika Chroboka, Bluszczowa, Przelotowa, Racjonalizatorów 3, 5, Frenzla 30 A, Łaszczyka Schronisko.

15.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Racjonalizatorów, 17, 19, 21, Energetyki11, 22, 24, 26, Elektrownia 1 A, B, C.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa bez ograniczeń

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Głębockiego nr 24

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 bez ograniczeń

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gnaszyn, ul. Przejazdowa od 90 do 108, ul. Urocza od 1 do 7, ul. Muzealna 3, ul. Marynarska od 1 do 22.

15.03 od godz. 8:00 do 18:00 ul. Bajeczna od nr 3 do nr 11 oraz nr 4

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Narcyzowa nr 95

ul. Brata Alberta nr 57

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 Wola Kiedrzyńska, ul. Osiedlowa nr 3, 5, 7

15.03 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Skrzetuskiego nr 89a - 89d i nr 91d

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gorzelnia Stara ul. Wielkoborska od 1 do 46, ul. Blachowieńska, Częstochowa ul. Wielkoborska od 179 do 211, ul. Wręczycka 319.

17.03 od godz. 8:00 do 14:00 ul. Poleska nr 1/3, 12/14, 16/18, 46

17.03 od godz. 8:00 do 16:00 bez ograniczeń

17.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dźbów, ul. Ostatnia, ul. Grackiego Gustawa.

17.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Księcia Ziemowita, od 2 do 10 i od 1 do 7, Jana Pawła II, 5 i 5A.

11.03 od godz. 8:30 do 13:00 Gliwice: Bojkowska, 18A, 20A, Żwirki i Wigury, od 85 do 95.

12.03 od godz. 8:00 do 17:00 Gliwice: Nowy Świat, od 11 do 23 i od 6 do 24, ul. Pawła Stalmacha od 1 do 7 i od 2 do 8, ul. Marzanki od 4 do 16, 23 A, ul. Księcia Ziemowita od 9 do 19, ul. Jana Kochanowskiego od 1 do 7, ul. Królowej Bony od 2 do 10, ul. Zygmunta Starego 17.

14.03 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice: Piwna, 2, 4, ks. Herberta Hlubka, 1, 3b, Piastów, 2.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Jana III Sobieskiego, od 2 do 14, Ignacego Daszyńskiego, od 1 do 27.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Chorzowska, 147, 156J, Zabrze: Knurowska, od 2 do 45 i od 3 do 27.

16.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gliwice: Sołtysia, 6 i 8, Karola Goduli, Władysława Sikorskiego, 39A i 39B, Nadbrzeżna, Jana Kasprowicza, 35 i 37, ks. dr. Antoniego Korczoka, od 1 do 13 i od 2 do 8B, Poznańska, od 1 do 39 i od 2 do 32, Wielicka, od 18 do 36.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Mazowiecka, garaże pomiędzy Mazowiecką a Pomorską, Pomorska, Parzyste od 2 do 14,nieparzyste od 3 do 15 i 15a Pawilon, oraz garaże.

14.03 od godz. 8:30 do 13:30

Jastrzębie-Zdrój: Opolska, 1 Pawilony i sklepiki.

16.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jaworzno Rozdzielnia nN zasilona z agregatu prądotwórczego nN

16.03 od godz. 7:00 do 14:30 Katowice Katowice: Wincentego Wajdy.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Gliwicka, od 218 do 228 nr parzyste, warsztat samochodowy, garaże.

16.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Józefa Skrzeka, cała, ogródki działkowe, Wiśniowa nr 7 a.

16.03 od godz. 8:00 do 13:00 Mysłowice Chełm Śląski ul. Spacerowa 16, 18, 24 nr złącz kablowych RD8/46/73, RD5/46/236, RD5/46/244 BDJ/46/248

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Franciszka Kotuchy, 42.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Piekary Śląskie: Franciszka Kotuchy, 32 C.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00

Piekary Śląskie: Papieża Jana Pawła II, 59 i 61, Armii Krajowej, 4, Stanisława Mastalerza, 1, Gen. Zygmunta Jankego, 1, 2 i 4, gen. Stanisława Maczka, 1, 2, 3 i 5.

11.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Lecha, 9, 9A.

11.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ruda Śląska: Spółdzielcza, od 5 do 5B i od 7 do 7B, Pokoju 16.

14.03 od godz. 8:00 do 11:00 Ruda Śląska: Grodzka, od 1 do 1D, Kukuczki od 2 do 2B i od 4 do 4B, kioski handlowe.

15.03 od godz. 8:00 do 13:30

Ruda Śląska: ks. Józefa Niedzieli, 29b, 29c, 29d.

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Podmiejska, 32A; 32C; plac budowy za bud 32C.

15.03 od godz. 9:00 do 11:00

Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Bohaterów Września, 4, 5, 6.

11.03 od godz. 8:00 do 13:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Kopalniana 2 ZK 1055, ZK 1998, CIRCLE K EXPRESS AUT SOSNOWIEC

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Włościańska 1-17 ul. Ludowa 1-16 ul. Działkowa 1-10 ul. Społeczna 3,7,10,55 Sosnowiec ul. Grota-Roweckiego 130,132,136,140,142,144,146,146a,179,181,183,185,191,191A,201,201A,B,C,D,E,F,GH,I,J,203,203A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, 207 207A,B,C,D,E 209,211,213,215

ul. Okólna 1-20, 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,47,49,51

17.03 od godz. 9:00 do 12:00 Tychy Tychy: Sielska, 12.

14.03 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: Stefanii Szczepaniakowej, 9, 11.

11.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Jana Kowalczyka, od 2 do 20, Szpitalna od 7 do 9.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Zabrze: Jerzego Wyciska, 7, 10.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski Wilamowice ulica Piłsudskiego, Leśna. Stara Wieś ulica Pańska.

11.03 od godz. 9:00 do 14:00 Szczyrk ulica Zwalisko od nr 18A i 37 do końca oraz wyciąg narciarski.

14.03 od godz. 8:00 do 9:00 Szczyrk ulica Zwalisko od nr 30 do końca

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Szczyrk ulica Zwalisko od nr 18A i 37 do końca oraz wyciąg narciarski.

14.03 od godz. 13:00 do 14:00 Bujaków ulica Podlesie , Stawowa.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Godziszka niezamieszkały budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK12859

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bujaków ulica Stawowa.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Jaworze ulica Bratków nr 9,11,

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworze ulica Borsucza, Zdrojowa nr 521,184, Jałowcowa, Kalinowa od nr 451 do ul. Panoramicznej, Panoramiczna od ul. Kalinowej do ul. Zajęczej, Zajęcza nr 51,50,

17.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bieruńsko-lędziński Bieruń: Modrzewiowa, od 4 do 16.

11.03 od godz. 7:00 do 15:00 Bieruń: Bijasowicka, od nr 58 do 68 nr parzyste, 21 A, od nr 21 do 25 nr nieparzyste, Krupnicza, nr 25 A, od nr 25 do 47 nr nieparzyste, od nr 14 do 54 nr parzyste, nr 87.

11.03 od godz. 9:00 do 14:00 Lędziny: Palmowa, 3, 6 , boisko spotrowe, Hołdunowska, 70a, Storczyków, 9, 11, Betonowa, 8, Ananasowa, 25-lecia, 20, Janiny Lewandowskiej, od 60 do 74, od 77 do 95. od 16.03 godz. 8:00 do 17.03 godz. 15:00 powiat będziński Czeladź ul. Nowopogońska od nr 217 do nr 229, Pawilony

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Przepompownia Jaworznik

16.03 od godz. 9:00 do 13:00

Tuliszów ul. Szeroka od ulicy Widokowej do ulicy Jasnej

16.03 od godz. 9:00 do 13:00 uzgodnienie @

16.03 od godz. 9:00 do 13:00 Tuliszów ul. Bratków

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat cieszyński Ustroń ulica Fabryczna, Osiedle TBS, Daszyńskiego

11.03 od godz. 9:00 do 14:00 Zabłocie ulica Skrajna, Długa, Poranna, Górna, Rumiankowa, Zacisze, Cienista 6

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ochaby Małe ulica Główna, Przyjaźni, Kopce, Wędkarzy

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Drogomyśl ulica Kolejowa.

15.03 od godz. 12:00 do 17:00 Zabłocie ulica Pasieczna, Kolejowa, Poranna

15.03 od godz. 12:00 do 17:00 Simoradz ulica Główna, Krajobrazowa, Pszenna, Kręta, Myśliwska, Zacisze, Dworkowa

16.03 od godz. 7:00 do 9:00 Simoradz ulica Kręta, Długa, Sienna, Urocza

16.03 od godz. 7:00 do 9:00

Simoradz ulica Główna, Krajobrazowa, Pszenna, Kręta, Myśliwska, Zacisze, Dworkowa

16.03 od godz. 13:00 do 16:00 Simoradz ulica Kręta, Długa, Sienna, Urocza

16.03 od godz. 13:00 do 16:00 Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.03 od godz. 7:00 do 9:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79

17.03 od godz. 7:00 do 9:00 Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.03 od godz. 13:00 do 17:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79

17.03 od godz. 13:00 do 17:00 powiat częstochowski Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa od 1 do 12, ul. Mstowska.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Janów Ponik, ul. Wczasowa od 2 do 38, ul. Łąkowa 7 i 9.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00

Łaziec, od 43 do 245A.

17.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kłobucki Rywaczki, 99 i 148.

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 Wręczyca Wielka, ul. Sportowa od 7 do końca ulicy, ul. Kolejowa od 102 do końca ulicy.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Rywaczki 99 i 148.

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 Bieżeń, ul. Brzozowa.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00

Krzepice, ul. Mickiewicza, Spokojna.

16.03 od godz. 8:00 do 11:00 powiat lubliniecki Grojec, ul. Grojec od stacji w kierunku Psar, Krótka nr 16.

15.03 od godz. 8:30 do 14:00 Lubecko, ul. Glinicka nr 2, ul. Główna od 23 do 79, ul. Kościelna, Stawowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00 Lubecko, ul. Glinicka nr 2, ul. Główna od 23 do 79, ul. Kościelna , Stawowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Olesno

Stare Olesno - operator Te-Mobile - HOTEL ul. Kluczborska 15-31 , 10 b - Zajazd 16.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat mikołowski Mikołów: Strażacka, od 50 do 70, Ziołowa, Oświęcimska, 6, od 13 do 37, Polna, od 56 do ulicy Oświęcimskiej.

11.03 od godz. 8:30 do 14:00 Mikołów: Miła, 5/1, 5/6, 7/1- 7/4, 9/1-9/6, 11A, 11B, 13A, 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, 19A, 19B, 23A, 23B.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mikołów: Plebiscytowa, od 43a do 59, od 54 do 62, Goździków, Jagodowa, Dzwonkowa, Czereśniowa, od nr 13a do Plebiscytowej.

14.03 od godz. 8:30 do 12:30 Mikołów: Piaskowa, od nr 75 do 249 nr nieparzyste, od nr 58 do nr 116 nr parzyste.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Mikołów: Strażacka, od nr 1 do nr 5 nr nieparzyste, Piaskowa, od nr 2 do nr 12 nr parzyste, Malinowa, nr 1, Gliwicka, od nr 359 do nr 375 nr nieparzyste, od nr 338 do nr 356 nr parzyste, Równoległa, nr 50, 119B, 119C, od nr 121 do nr 131 nr nieparzyste, nr 131A.

15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Mikołów: Marzankowice, cała, Ludwika Spyry, nr 27, od nr 32 do nr 38 nr parzyste.

15.03 od godz. 9:00 do 11:00 Mikołów: Narcyzów, Irysów, Różana, od 1 do 5, od 2 do 4, Storczyków, od 5 do 23, od 16 do 22, Gliwicka, 30, od 36 do 52, od 25 do 37, Kwiatowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00 powiat myszkowski Poraj, ul Nadrzeczna oprócz 5, 7, 9 i 11, ul. 3-go Maja od 78 do 133, ul. Nowa.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00

Przybynów, ul. Częstochowska od 3 do 45C, ul. Słoneczna 2 i 4, ul. Parkowa, Budynek Remizy OSP.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Myszków, ul. Partyzantów.

11.03 od godz. 9:00 do 13:00 Poraj, ul. Nadrzeczna oprócz 5, 7, 9 i 11, ul. 3-go Maja od 78 do 133, ul. Nowa.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pszczyński Pawłowice: Mickiewicza.

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pawłowice: Poprzeczna, Nowa.

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kobiór: Centralna, nr 117, Leśników, od nr 1 do nr 19 oraz od nr 4 do nr 8.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Pawłowice: Stawowa, od 1 do 12, Klonowa, Zjednoczenia od Nr 1 do 7.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Golasowice: Wspólna, Cieszyńska 1, Rolników, Dąbrowskiej.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Goczałkowice-Zdrój: Dębowa, cała, Źródlana, od nr 26 do nr 34 oraz nr 29B, nr 33 (z wszystkimi literami), nr 37, Stawowa, cała, Brzozowa, od nr 28 do nr 68 oraz od nr 35 do nr 69, Rolna, od nr 9 do nr 13 oraz od nr 4 do nr 6, Graniczna, cała, Letnia, Cała, Rudołtowice: Brzozowa, nr 4a, 6a, 16.

15.03 od godz. 8:00 do 11:00

Frydek: Łowiecka, od nr 21 do 21b i od 30c do 38e, Myśliwska, od nr 7 do 9a i od nr 28 do 38, Graniczna, od nr 1 do 7 i od nr 4 do 8, Nowa Wieś, od nr 1 do 25 i od nr 6 do 32.

15.03 od godz. 11:30 do 15:00

Suszec: Piaskowa, 9, 11.

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jankowice: Żubrów, od nr 110 do nr 122.

16.03 od godz. 8:30 do 16:00 powiat raciborski Kornice: Spółdzielcza, od 1 do 13 parzyste i nieparzyste, Przemysłowa, 8.

12.03 od godz. 8:00 do 16:00 Maków: Radosna, cała, Spółdzielcza, cała, Szkolna, cała, Raciborska, cała, Lipowa, cała, Staszica, cała, Młyńska, cała, Łąkowa, cała, Ogrodowa, cała, Pietrowice Wielkie: Krawiecka, cała, Sienkiewicza, cała, Jana Pawła II, od 13 do 61 parzyste i nieparzyste, Tłustomostka, od 7 do 14 parzyste i nieparzyste, Żeromskiego, od 1 do 25 parzyste i nieparzyste, Kornice: Spacerowa, 3, 5, 8.

14.03 od godz. 8:00 do 10:00 Zabełków: Torowa, cała, Spacerowa, cała, Podwórkowa, cała, Rudyszwałd: Krótka, 18, Wiejska, od 2A do 14, Zabełkowska, od 3 do 25.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Pietrowice Wielkie: Słoneczna, cała, Wiosenna, cała, Górska, cała, Parkowa, cała, Jana Pawła II, 67, Raciborska, od 2 do 49 parzyste i nieparzyste, 50, 52, 52 E, 54, Kwiatowa, cała, Konopnickiej, cała, Skłodowskiej-Curie, odcinek pomiędzy ul. Raciborską i Konopnickiej, Cyprzanów: Łąkowa, cała, Młyńska, cała, Janowska, od 18 do 104, od 21 do 105, Słoneczna, cała, Ogrodowa, 1 i 2, Kornice: Św. Jana, cała, Raciborska, cała.

14.03 od godz. 10:00 do 12:00

Krzyżanowice: Tworkowska, od 19 do 52 parzyste i nieparzyste, 1 Maja, 5B, Słoneczna, cała, Poprzeczna, od skrzyżowania z ul. Tworkowską do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Krzyżanowice: Tworkowska, od 1 do 22 parzyste i nieparzyste, 34, Główna, od 2 do 30, 13A, Kolejowa, od 1 do 25, Ogrodowa, od 1 do 40, Dworcowa, od 1 do 15 parzyste i nieparzyste.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00

Sławienko: Kręta, cała.

16.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat rybnicki Łuków Śląski: Dworska, 6, 6A, 14C.

14.03 od godz. 7:00 do 16:00 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, 4, 6, 6A, Gwarków, 1 do 45.

14.03 od godz. 8:00 do 15:30 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, Gwarków, 4A, 8A, parzyste 16 do 30; nieparzyste 27 do 45. od 15.03 godz. 8:00 do 16.03 godz. 15:30 Czerwionka-Leszczyny: Górnośląska, 1 do 36, Pierchały, 1 do 18, Marszałka Piłsudskiego, 1 do 24, Narutowicza, 1 do 7, Rogowa, 8 do 16A, Księdza Dłucika, 27, Księdza Pojdy, 168A, Świętego Antoniego, 1, 3, 5.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tarnogórski Ożarowice ul. Łąkowa, Stawowa od 1 do nr 10, Kościuszki od nr 15 do nr 33, Szkolna od nr 1 do nr 4, Waryńskiego od nr 1 do nr 22

11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Orzech: Wieczorków, pomiędzy budynkami 105 i 107.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Wieszowa: Moniuszki, budowa koło nr. 6.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00 Orzech: Wieczorków, 49A.

11.03 od godz. 8:00 do 16:00

Miedary: Wolności, od nr 5 i od nr 16.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 Jasiona: Boczna, stacja przekaźnikowa POLKOMTEL.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nakło Śląskie: Cmentarna.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Mikołeska: Przyjemna, budowy za bud. nr15.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Szafranowa, od 22 do 30.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Marklowicka, od ul. Bukowej do drogi głównej, Bukowa, RESTAURACJA Leśniczówka.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Józefa Chełmońskiego, ks. Edmunda Szwedy, Zdrojowa, Ładna, Jurija Gagarina, Ignacego Paderewskiego, od Hożej do Młodzieżowej, Pszowska, Siarkowa, Pałacowa, Młodzieżowa, Od Pszowskiej Do Szkoły w Zawadzie, Hugo Kołłątaja, 20A 22, Marii Dąbrowskiej, Oraczy, Długa, do 12 i 19, Olszyny, Działkowców.

15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Marklowice: Działkowa.

16.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zawierciański Poręba ul. Przyszłości od nr 56, 61 do 224, Partyzantów, Nowa

16.03 od godz. 9:00 do 10:00 Świętochłowice Świętochłowice: Ignacego Krasickiego, od 35 do 49 nr nieparzyste, działka 647/61, 267/62, Mickiewicza nr 49, garaże, Korfantego od 11 do 21 nr nieparzyste, od 14 do 42 nr parzyste.

15.03 od godz. 7:30 do 11:00 Żory Żory: Cysterska, nr 8 oraz posesja w pobliżu zasilana z ZK nr 195165.

11.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Strefowa, nr 3B i 5B.

11.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Harcerzy Buchalików, 44C.

11.03 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Łodygowice ulica Pod Grapą budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK8770

11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Cięcina ulica Zarębek od kościoła do budynku nr 35, Graniczna od mostu na Sole w stronę kościoła do budynku nr 35

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Węgierska Górka plebania oraz kościół

11.03 od godz. 8:00 do 15:00 Cięcina ulica Jana Pawła II od kościoła do cmentarza

11.03 od godz. 8:00 do 9:00 Cięcina ulica Jana Pawła II od kościoła do cmentarza

11.03 od godz. 13:30 do 15:00 Lipowa ulica Jałowca nr 5, 7 oraz 2 kampingi

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Spacerowa od nr 41 do końca, Szarotek nr 14, 20, 22, 26, Marszałka od nr 38 do 69, Zjazdowa od nr 32 do 58, Czysta, Romanówka nr 26

14.03 od godz. 9:00 do 10:00

Łodygowice ulica Nad Żylicą od nr 18 do 36, Bukowa, Kępa Kościelna, Jana Pawła II nr 1 i 3, Marszałka od nr 1 do 29, Zjazdowa od nr 32 do 58, Czysta, Potok od nr 1 do 21, Romanówka, Zagrodowa

14.03 od godz. 10:00 do 11:00 Twardorzeczka Gruby ulica Widokowa od stacji transformatorowej w kierunku Góry do budynków nr 206 i 217 wraz z przyległymi ulicami, ulica Kryształowa od skrzyżowania w kierunku Radziechów

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Laliki od starej szkoły do ronda

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Laliki budynki nr 368 i 254

15.03 od godz. 8:00 do 13:30 Okrajnik ulica Dworska budynki od zakładu POM do budynku nr 1, firmy na terenie zakładu POM Okrajnik

15.03 od godz. 8:00 do 9:00

Łękawica osiedle Alaska, ulica Owocowa, Źródlana, Żywiecka budynki od nr 58A do nr 62A

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Kocierz ulica Parkowa budynki od POM do Szkoły wraz z ulicami przyległymi, Beskidzka budynki od nr 25 do Leśniczówki wraz z ulicami przyległymi

15.03 od godz. 8:00 do 9:00 Cisiec ulica Wyszyńskiego od ulicy Łęgowej do ulicy Jutrzenki oraz ulice przyległe

15.03 od godz. 9:00 do 12:00 Cisiec ulica Wyszyńskiego od ulicy Jutrzenki do ulicy Rolniczej oraz ulice przyległe

15.03 od godz. 9:00 do 11:00 Laliki od starej szkoły do ronda

15.03 od godz. 12:30 do 13:30 Okrajnik ulica Dworska budynki od zakładu POM do budynku nr 1, firmy na terenie zakładu POM Okrajnik

15.03 od godz. 14:00 do 15:00

Łękawica osiedle Alaska, ulica Owocowa, Źródlana, Żywiecka budynki od nr 58A do nr 62A

15.03 od godz. 14:00 do 15:00 Kocierz ulica Parkowa budynki od POM do Szkoły wraz z ulicami przyległymi, Beskidzka budynki od nr 25 do Leśniczówki wraz z ulicami przyległymi

15.03 od godz. 14:00 do 15:00 Czernichów ulica Żywiecka, Sanitarna, Grabowa.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Pod Łyską budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK15780

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Złatna przysiółek Bura Polana

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gilowice ulice Guziaki, Lubry od nr 1 do 5, Michulce nr 2, 4, 6, Krakowska od nr 185 do 199

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Cisiec ulica Czarkowskiego, Turystyczna okolice hotelu Zacisze, Trakt Cesarski od hotelu Zacisze w stronę Węgierskiej Górki do bunkra

16.03 od godz. 8:30 do 10:30

Cisiec, Barania Cisiecka, ulica Modrzewiowa, Za Groniem, Gajówka, Turystyczna, przysiółki Hubki, Kubiesówka

16.03 od godz. 11:00 do 13:00 Żywiec ulica Łączna obiekt zasilany ze złącza kablowego nr ZK17388 - Spółdzielnia Żywczanka

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Żywiec ulica Leśnianka nr 73

17.03 od godz. 8:00 do 14:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

