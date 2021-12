Gdzie nie będzie prądu w śląskim 14.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (14.12 16:13) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Boruty Spiechowicza od nr 3 do nr 38a, Jeża od nr 3 do nr 15, Lermontowa,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Północna od nr 1 do nr 45, od nr 2 do nr 36B, garaże, Podwale nr 18A, 20A, 22A

14.12 od godz. 7:30 do 16:30

Mysłowice

Mysłowice, ul. Krasowska, Plebiscytowa

14.12 od godz. 15:03 do 17:15

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Radlińska.

od 14.12 godz. 8:00 do 15.12 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Olszówka nr 147, 149, 149a, Armii Krajowej od stacji transformatorowej do stacji kolejki,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328

15.12 od godz. 8:30 do 14:00