Gdzie nie będzie prądu w śląskim 16.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (16.03)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (16.03 4:08) nie ma prądu w śląskim? powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, Gwarków, 4A, 8A, parzyste 16 do 30; nieparzyste 27 do 45. od 15.03 godz. 8:00 do 16.03 godz. 15:30 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ulica Kujawska, Kasztelańska od ul. Leśnej do nr 10, Brzóski nr 125,127, Leśna,

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ulica Łowiecka nr 53, 76, 78, 78a, 78b, 78c, 78d,

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ulica Dumna od nr 1, 2 do nr 37A, Ogródki działkowe,

17.03 od godz. 8:30 do 11:30 Bielsko-Biała ulica Zapolskiej od ul .Żywieckiej do ul. Akademii Umiejętności, Skłodowskiej Curie nr 6, Żywiecka nr 23B,23A,25,27, Akademii Umiejętności nr 2,4,

17.03 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko-Biała ulica Sieroszewskiego odcinek obok ul. Wysokiej, Wyzwolenia od nr 106 do ul. Wysokiej, wyłączenie nie dotyczy nr Wyzwolenia 110, Wysoka,

17.03 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ulica Kotlarska nr 68, 54A, Malowany Dworek od nr 50 do ul. Francuskiej, Wędrowców od ul. Francuskiej do 27 i 80,

18.03 od godz. 8:30 do 11:30 Bytom Bytom: Racjonalizatorów, 17, 19, 21, Energetyki11, 22, 24, 26, Elektrownia 1 A, B, C.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00 Chorzów: Katowicka, nr 152, 154, 154 a, 156, działki 561/63, 590/63, Stawowa od 17 do 31 nr nieparzyste, Bytom: Chorzowska, nr 90, działka 1309/96.

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Bytom: Elektrownia, 16.

17.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Elektrownia, 16.

19.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Racjonalizatorów, 42 A, B, C.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Chorzów Chorzów: Katowicka, nr 118.

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Obroki, nr 130 firma Gobarto, Chorzów: Kurta Aldera, ogródki działkowe.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Częstochowa ul. Skrzetuskiego nr 89a - 89d i nr 91d

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 bez ograniczeń

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 bez ograniczeń

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gorzelnia Stara ul. Wielkoborska od 1 do 46, ul. Blachowieńska, Częstochowa ul. Wielkoborska od 179 do 211, ul. Wręczycka 319.

17.03 od godz. 8:00 do 14:00 ul. Poleska nr 1/3, 12/14, 16/18, 46

17.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Anna Kawa; ul. Strzemieszycka od nr 206b do nr 224a.

17.03 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Anna; Kawa; ul. Strzemieszycka od nr 206b do nr 224a.

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Dźbów, ul. Ostatnia, ul. Grackiego Gustawa.

17.03 od godz. 9:00 do 15:00 S-599 15/04 - bez ograniczeń

18.03 od godz. 11:00 do 15:00 ul. Juranda 15, 17, 24C

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 ul. Sępowa od nr 12 do nr 30 i od nr 3 do nr 25 oraz nr 4, 8

ul. Huculska nr 45

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice Gliwice: Chorzowska, 147, 156J, Zabrze: Knurowska, od 2 do 45 i od 3 do 27.

16.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gliwice: Sołtysia, 6 i 8, Karola Goduli, Władysława Sikorskiego, 39A i 39B, Nadbrzeżna, Jana Kasprowicza, 35 i 37, ks. dr. Antoniego Korczoka, od 1 do 13 i od 2 do 8B, Poznańska, od 1 do 39 i od 2 do 32, Wielicka, od 18 do 36.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice: Władysława Stanisława Reymonta, 39, Cmentarna, Zabrze: Gierałtowicka, od 2 do 4, Knurowska od 61 do 63, Myśliwska od 1 do 35 i od 2 do 28, Wolności od 59 do 63.

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gliwice: Kujawska, 11.

18.03 od godz. 8:30 do 13:00 Gliwice: Zwycięstwa, od 47 do 59, 56, Stanisława Dubois, od 2 do 10, Norberta Barlickiego, 6.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Opolska, 1 Pawilony i sklepiki.

16.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska, od Nr 336 do Nr 396 i 45.

17.03 od godz. 0:00 do 6:00 Jastrzębie-Zdrój: Mikołaja Witczaka, Nr 4, Dom Zdrojowy.

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Janusza Kusocińskiego, 23a.

17.03 od godz. 8:30 do 13:30

Jastrzębie-Zdrój: Bronisława Czecha, 8B Przedszkole, Janusza Kusocińskiego, Parzyste od 2 do 38.

18.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jaworzno Rozdzielnia nN zasilona z agregatu prądotwórczego nN

16.03 od godz. 7:00 do 14:30 Jaworzno ul. 11 Listopada 10 klatka D

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Jaworzno 11 Listopada 10 klatka C

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice Katowice: Gliwicka, od 218 do 228 nr parzyste, warsztat samochodowy, garaże.

16.03 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Józefa Skrzeka, cała, ogródki działkowe, Wiśniowa nr 7 a.

16.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Żelazna, nr 18 - Straż Miejska, Przepompownia.

17.03 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Gliwicka, nr 228, 267, 271, 273, Śląski Rynek, Obroki.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Pilotów, nr 3, 5, działka nr 30, gen. Józefa Sowińskiego, nr 9, 11, 13, 15, 17, 19.

21.03 od godz. 7:00 do 13:00 Katowice: Marmurowa, nr 1, 1 a, Jankego od 74 do 98 nr parzyste.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Obroki, nr 133.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Mysłowice Chełm Śląski ul. Spacerowa 16, 18, 24 nr złącz kablowych RD8/46/73, RD5/46/236, RD5/46/244 BDJ/46/248

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: ks. Józefa Niedzieli, 29b, 29c, 29d.

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Bukowa, od 9 do 15.

18.03 od godz. 8:00 do 13:30 Rybnik Rybnik: Na Okrzeszyńcu.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Cypriana Kamila Norwida.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Rubinowa, 16 i 12 place budowy.

17.03 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Włościańska 1-17 ul. Ludowa 1-16 ul. Działkowa 1-10 ul. Społeczna 3,7,10,55 Sosnowiec ul. Grota-Roweckiego 130,132,136,140,142,144,146,146a,179,181,183,185,191,191A,201,201A,B,C,D,E,F,GH,I,J,203,203A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, 207 207A,B,C,D,E 209,211,213,215

ul. Okólna 1-20, 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,47,49,51

17.03 od godz. 9:00 do 12:00 Tychy Tychy: Bażancia, od nr 23 do nr 31.

17.03 od godz. 7:00 do 15:00

Tychy: Palmowa, 23

, Mahoniowa, od nr 3 do 17.

18.03 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Barwna, 120.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Czarna, 25, 25a, 25b, 29.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Zabrze Zabrze: Krakusa, od 10 do 18 i od 11 do 15, Bończyka od 1 do 19 i od 2 do 30, Cmentarna od 7 do 7D, 8, 9, 11, Siedleckiego 1, Na Piaskach.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski Jaworze ulica Bratków nr 9,11,

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworze ulica Borsucza, Zdrojowa nr 521,184, Jałowcowa, Kalinowa od nr 451 do ul. Panoramicznej, Panoramiczna od ul. Kalinowej do ul. Zajęczej, Zajęcza nr 51,50,

17.03 od godz. 8:00 do 17:00 Jasienica ulica ul. Strumieńska od ul. Słonecznej do ul. Stawowej, Stawowa od ul. Strumieńskiej do nr 362, Kręta od nr 1300 do nr 188,

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Porąbka ulica Żywiecka, Zaporowa, Do Suchego.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Biery ul. Józefa Bożka nr 427, 421, 346, 348,

22.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Palmowa, 3, 6 , boisko spotrowe, Hołdunowska, 70a, Storczyków, 9, 11, Betonowa, 8, Ananasowa, 25-lecia, 20, Janiny Lewandowskiej, od 60 do 74, od 77 do 95. od 16.03 godz. 8:00 do 17.03 godz. 15:00

Lędziny: Palmowa, 28, Poziomkowa, 1, 30-lecia, od 10a do ul. Gwarków, Dębowa.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat będziński Przepompownia Jaworznik

16.03 od godz. 9:00 do 13:00

Tuliszów ul. Szeroka od ulicy Widokowej do ulicy Jasnej

16.03 od godz. 9:00 do 13:00 Tuliszów ul. Bratków

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Wojkowice Kościelne - plac budowy

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 Będzin ul. Skaskiego 9 segment A.

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna - Odbiorcy zasilani złączy ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624, ZK6311

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna Odbiorcy zasilani złączy ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624, ZK6311

22.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat cieszyński Simoradz ulica Główna, Krajobrazowa, Pszenna, Kręta, Myśliwska, Zacisze, Dworkowa

16.03 od godz. 7:00 do 9:00 Simoradz ulica Kręta, Długa, Sienna, Urocza

16.03 od godz. 7:00 do 9:00 Simoradz ulica Kręta, Zacisze, Dworkowa

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszyn ulica Motelowa 21(budynki d. motelu), Gruntowa 3A

16.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bażanowice ulica Długa, Skotnia, Pod Cierniem, Polna, Potoczki, Leśna, Słoneczna, Tulipanów, Fiołków, Astrów, Cieszyńska, Sadowa, Krótka, Strzelbin, Rolnicza, Stalmacha, Spacerowa, Objazdowa, Spokojna, Szkolna

16.03 od godz. 8:30 do 11:30 Dzięgielów ulica Miodowa, Górna, Dębowa

16.03 od godz. 8:30 do 11:30 Simoradz ulica Główna, Krajobrazowa, Pszenna, Kręta, Myśliwska, Zacisze, Dworkowa

16.03 od godz. 13:00 do 16:00 Simoradz ulica Kręta, Długa, Sienna, Urocza

16.03 od godz. 13:00 do 16:00

Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.03 od godz. 7:00 do 9:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79

17.03 od godz. 7:00 do 9:00

Pogórze ulica Bielska, Zamek, Krosowa, Biegaczy, Ks.Stanisława Gawlasa, Kępki, Sąsiedzka, Widokowa, Bielska, Sąsiedzka, Dworcowa, Zalesie, Dębina, Przyjemna, Księżycowa, Pochyła, Słowicza, Letnia, Podleśna, Wspaniała,

17.03 od godz. 7:30 do 10:00 Cieszyn ulica Barteczka 5 - 29, 20; Stawowa 59 - 67, 81, 87; Skrzypka 1, 2, 4

17.03 od godz. 8:30 do 13:00 Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.03 od godz. 13:00 do 17:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79

17.03 od godz. 13:00 do 17:00 Pogórze ulica Bielska, Zamek, Krosowa, Biegaczy, Ks.Stanisława Gawlasa, Kępki, Sąsiedzka, Widokowa, Bielska, Sąsiedzka, Dworcowa, Zalesie, Dębina, Przyjemna, Księżycowa, Pochyła, Słowicza, Letnia, Podleśna, Wspaniała,

17.03 od godz. 13:30 do 17:00

Pogórze ulica Bielska 117, Zalesie, Krucza, Dymna, Dworcowa 46-72, Dębina 43, Stary Młyn, Dębina, Dworcowa

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grodziec ulica Solarska

18.03 od godz. 9:00 do 13:00 Drogomyśl ulica Kolejowa, Polna, Zgodna, Cienista, Jaskrów.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Drogomyśl ulica Kolejowa 28.

20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Skrajna, Długa, Poranna, Górna, Rumiankowa, Zacisze, Cienista, Kolejowa, Pasieczna, 20.03 od godz. 7:00 do 9:00 Drogomyśl ulica Kolejowa, Polna, Zgodna, Cienista, Jaskrów.

20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Drogomyśl ulica Kolejowa 28.

20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Zabłocie ulica Skrajna, Długa, Poranna, Górna, Rumiankowa, Zacisze, Cienista, Kolejowa, Pasieczna, 20.03 od godz. 15:00 do 19:00 Mnich ulica Czuchowska, Zakątek,

21.03 od godz. 7:00 do 9:00

Zabłocie ulica Tarninowa, Żurawinowa, Długa, Przechodnia.

21.03 od godz. 7:00 do 9:00 Wisła ulica Pod Kozińce, Wyzwolenia, Uścieńków, Krótka, Do Potoku

21.03 od godz. 8:00 do 11:00 Mnich ulica Czuchowska, Zakątek,

21.03 od godz. 14:00 do 18:00 Zabłocie ulica Tarninowa, Żurawinowa, Długa, Przechodnia. 21.03 od godz. 14:00 do 18:00 Zabłocie ulica Solna, Miodowa, Brzegowa, Pasieczna.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Orzechowa, Miodowa, Herbaciana, Torfowa , Solna,

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Bielska, Tulipanów, Narcyzów, Złocieni, Hiacyntów, Irysów, Gościnna, Stokrotek, Market EMI, Skład Budowlany.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie przy ulica Wiśniowa.

22.03 od godz. 7:00 do 9:00 Zabłocie ulica Orzechowa, Miodowa, Herbaciana, Torfowa , Solna,

22.03 od godz. 13:00 do 19:00

Zabłocie ulica Solna, Miodowa, Brzegowa, Pasieczna.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 Zabłocie ulica Bielska, Tulipanów, Narcyzów, Złocieni, Hiacyntów, Irysów, Gościnna, Stokrotek, Market EMI, Skład Budowlany.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 Zabłocie przy ulica Wiśniowa.

22.03 od godz. 14:00 do 19:00 powiat częstochowski Janów Ponik, ul. Wczasowa od 2 do 38, ul. Łąkowa 7 i 9.

16.03 od godz. 8:30 do 13:00 Łaziec, od 43 do 245A.

17.03 od godz. 9:00 do 16:00 Łaziec, od 43 do 245A.

17.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gliwicki Knurów: Przemysłowa, 22.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Przemysłowa, Tartak Ivet.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Bieżeń, ul. Brzozowa.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00

Krzepice, ul. Mickiewicza, Spokojna.

16.03 od godz. 8:00 do 11:00 Krzepice ul. Mickiewicza, Spokojna

18.03 od godz. 8:00 do 11:00 powiat lubliniecki Lubecko, ul. Glinicka nr 2, ul. Główna od 23 do 79, ul. Kościelna, Stawowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00 Lubecko, ul. Glinicka nr 2, ul. Główna od 23 do 79, ul. Kościelna , Stawowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gmina Olesno

Stare Olesno - operator Te-Mobile - HOTEL ul. Kluczborska 15-31 , 10 b - Zajazd 16.03 od godz. 9:00 do 11:00 Herby, ul. Kochanowskiego, Konopnickiej od 24 do 38, ul. Żeromskiego.

17.03 od godz. 8:30 do 14:00 Lubliniec, ul. Krótka, Sokoła od 1 do 15, ul. Stalmacha 5 i od 12 do 22, ul. Strażacka, Żwirki i Wigury blok nr 5 i od 22 do 28 oprócz Piekarni i Sklepu Społem.

18.03 od godz. 8:30 do 14:00

Psary, ul. Dworcowa, Główna od 1 do 73, Górna, Korczaka od 3 do 30, ul. Krótka, Lompy nr 1, 2, 2A, 11 i 11A, ul. Powstańców od 1 do 71, Poznańska od 1 do 7 i od 17 do 23, ul. Strzebińska.

21.03 od godz. 8:00 do 17:00 Ograniczenia wpisane w zgłoszenie nr 3429

21.03 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Kowie, ul. Lompy od 24 do 26, Muzealna od 1 do 17 oraz nr 23 i 25 (oprócz nr 12, 14 i 16), ul. Sosnowa 2. Miejscowości Marce, Wędzina ul. Lompy od 8 do 22A (parzyste) i od 11 do 21 (nieparzyste), ul. Łąkowa, Muzealna nr 1, Szkolna, Wyzwolenia nr 2.

22.03 od godz. 8:30 do 14:00

Sieraków, ul. Lubliniecka 27, Osiedlowa od 7 do 15 i nr 20A oraz odbiorca zasilany z ZK-8506, ul. Podole nr 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 i 16.

22.03 od godz. 8:30 do 13:30

powiat mikołowski Mikołów: Narcyzów, Irysów, Różana, od 1 do 5, od 2 do 4, Storczyków, od 5 do 23, od 16 do 22, Gliwicka, 30, od 36 do 52, od 25 do 37, Kwiatowa.

16.03 od godz. 8:30 do 14:00 Mikołów: Górnośląska, od 33 do 139, 145 , od 8 do 52, Na Stoku, od 25 do 33.

17.03 od godz. 8:30 do 14:00 Mikołów: Jana Matejki, Rolnicza, od 68 do 90 , od 71 do 123.

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 Ornontowice: Cyprysowa, od 31 do 35.

21.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat myszkowski Poraj, ul. Nadrzeczna oprócz 5, 7, 9 i 11, ul. 3-go Maja od 78 do 133, ul. Nowa.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00

Myszków, ul. Górna, ul. Polna 1 i 3, ul. Kościuszki 93B.

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 Myszków, ul. Okrzei od 63B do 98B, ul. Świerkowa od 11 do 20, ul. Brzozowa od 10 do 21A.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przybynów, ul. Ostrowska od 33 do 39. Wysoka Lelowska Kępina.

22.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat pszczyński Suszec: Piaskowa, 9, 11.

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jankowice: Żubrów, od nr 110 do nr 122.

16.03 od godz. 8:30 do 16:00

Pniówek: Krucza, od Nr 29 do 112, Orla 10.

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kobiór: Zdzisława Ołtuszewskiego, od nr 38a do nr 48a.

17.03 od godz. 8:30 do 15:00 Pawłowice: 1 Maja, 1, 2, Mickiewicza od 20 do 33.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kryry: Franciszka Klimy, cała + Przedsiębiorstwo POLOK. od 21.03 godz. 8:30 do 22.03 godz. 16:00 Pszczyna: ks. bp. H. Bednorza, 26A.

21.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat raciborski Sławienko: Kręta, cała.

16.03 od godz. 9:00 do 11:00 Tworków: 1 Maja, cała, Kopernika, cała, Piaskowa, cała, Krzyżanowska, od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Nową, Nowa, od 6 do skrzyżowania z ul. 1 Maja, Księdza Dzierżona, cała, Księdza Bonczyka, od 9 do 29, od 16 do 36.

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Tworków: Kopernika, 2, Wąska, cała, Księdza Gregora, od 1 do 20 parzyste i nieparzyste, Sportowa, cała, Różana, cała, Główna, od Skweru przy Krzyżu do 86 parzyste i nieparzyste, Nowa, 4, 6, 8, Krzyżanowska, od 1 do 22 parzyste i nieparzyste, Księdza Bonczyka, od 1 do 14 parzyste i nieparzyste, Mickiewicza, cała.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

Szonowice: Wiosenna, cała, Konopnickiej, cała, Obrońców Pokoju, cała, Słowackiego, 5.

21.03 od godz. 7:30 do 9:00 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Chodniki, 28,28A, Kałuży, nieparzyste od 9A do 19B.

17.03 od godz. 8:00 do 14:00 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 4, 6, 6A, Gwarków, 2 do 15; nieparzyste 21 do 25B. od 17.03 godz. 8:00 do 18.03 godz. 15:30

powiat tarnogórski Nakło Śląskie: Cmentarna.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Mikołeska: Przyjemna, budowy za bud. nr15.

16.03 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Szafranowa, od 22 do 30.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wodzisławski Marklowice: Działkowa.

16.03 od godz. 7:00 do 16:00 Mszana: Dębowa.

17.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zawierciański Poręba ul. Przyszłości od nr 56, 61 do 224, Partyzantów, Nowa

16.03 od godz. 9:00 do 10:00

Zawiercie ul. Rolnicza od nr 1A, 2A do nr 33, Wspólna od 9, 13C do nr 28

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Rokitno, od 159 do 180.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Żory Żory: Szczejkowicka, nr 1, 1C, 3.

21.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Józefa Rymera, Plac budowy zasilany z ZK nr GLR319924.

21.03 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Czernichów ulica Żywiecka, Sanitarna, Grabowa.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Pod Łyską budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK15780

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Złatna przysiółek Bura Polana

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gilowice ulice Guziaki, Lubry od nr 1 do 5, Michulce nr 2, 4, 6, Krakowska od nr 185 do 199

16.03 od godz. 8:00 do 14:00

Cisiec ulica Czarkowskiego, Turystyczna okolice hotelu Zacisze, Trakt Cesarski od hotelu Zacisze w stronę Węgierskiej Górki do bunkra

16.03 od godz. 8:30 do 10:30 Cisiec, Barania Cisiecka, ulica Modrzewiowa, Za Groniem, Gajówka, Turystyczna, przysiółki Hubki, Kubiesówka

16.03 od godz. 11:00 do 13:00

Żywiec ulica Łączna obiekt zasilany ze złącza kablowego nr ZK17388 - Spółdzielnia Żywczanka

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Żywiec ulica Leśnianka nr 73

17.03 od godz. 8:00 do 14:30 Zwardoń 2 budynki na platformie odpraw granicznych

17.03 od godz. 9:00 do 14:00 Ujsoły ulica Królów, Kołodzieja od budynku nr 9 do budynku nr 34

18.03 od godz. 8:00 do 11:00 Pewel Mała ulica Żywiecka nr 16 stolarnia

21.03 od godz. 8:00 do 8:30 Pewel Mała ulica Leszczynowa, Cisowa, Iglasta, Żywiecka od nr 2 do 30

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

Pewel Mała ulica Żywiecka nr 16 stolarnia

21.03 od godz. 14:00 do 14:30 Łodygowice ulice Księdza Marszałka od nr 38 do 73, Czysta, Szarotek nr 14, 20, 22, 26, 41, Zjazdowa nr 53, 58 i budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK6579, ZK7709 i ZK6071, Spacerowa nr 16, 18, 20, 41, 47 i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK6162

22.03 od godz. 8:00 do 16:00 Krzyżowa ulica Jana Pawła II od ulicy Butorowej do ulicy Łąkowej wraz z ulicami przyległymi

22.03 od godz. 8:00 do 9:00 Tresna ulica ulica Żywiecka, Leśna, Młodych, Wąska, Wodna, Pogodna, Boczna, Rachwalska. 22.03 od godz. 9:00 do 11:00 Krzyżowa ulica Jana Pawła II od ulicy Butorowej do ulicy Łąkowej wraz z ulicami przyległymi

22.03 od godz. 14:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Jarosław Kaczyński po spotkaniu z prezydentem Ukrainy