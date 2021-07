Gdzie nie będzie prądu w śląskim 17.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 17.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (17.07 3:07) nie ma prądu w śląskim? powiat częstochowski miejscowości Ulesie, Borowce od 16.07 godz. 6:34 do 17.07 godz. 21:00 powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Skrzyszowska, od 16.07 godz. 21:52 do 17.07 godz. 23:00 powiat zawierciański w miejscowości Kostkowice od 16.07 godz. 18:33 do 17.07 godz. 12:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa,

19.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 8:30 do 9:30 Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

19.07 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 13:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Wczasowa nr 26,

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 74 do nr 90, Graniczna

20.07 od godz. 8:00 do 13:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

20.07 od godz. 8:30 do 9:30 Bielsko-Biała ul. Wyżynna,

20.07 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

20.07 od godz. 13:00 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Myśliwska, Żółkiewskiego, Zamoyskiego, Próchnika, Piastowska nr 45,47,63, Hallera od ul. Grunwaldzkiej do ul. Strzelców Podhalańskich, Grunwaldzka od ul. Hallera do nr 39 ,48,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia,

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105e do 105o

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ulica Lenartowicza nr 36a, 36b, 36c, 36e, 34a, Podgórze nr 5a,

22.07 od godz. 8:30 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Miedziana,

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chorzów Chorzów: Szczecińska, 10, ul. Gałeczki 41.

20.07 od godz. 10:00 do 14:00 Chorzów: Górnicza, od 2 do 32, od 1 do 17, ul. Barbary od 1 do 33, od 2 do 26, ul. Klimzy - cała, ul. Wiosenna - cała,

ul. Franciszkańska 8 A, 8 B.

21.07 od godz. 7:00 do 11:00 Chorzów: Tadeusza Kościuszki, 31, 33, 34 C, Szyb Prezydent , Kompleks Sztygarka, ul. Piotra Skargi 34 f, g, h, i, j, k ,l , m, n.

21.07 od godz. 10:00 do 14:00

Chorzów: Mazurska, OD 3 DO 19, UL. OKRZEI 17, UL. BOŻOGROBCÓW 1, UL. KRAKOWSKA 19, 21, 23, UL. KOSCIUSZKI OD 90 DO 98, OD 87 DO 95, UL. SIEMIANOWICKA OD 31 DO 55, OD 34 DO 50.

22.07 od godz. 7:00 do 11:00 Chorzów: Parkowa, nowo wybudowane osiedle, BAZA WPKiW, Portiernia Skansen, plac budowy ul. Parkowa, REM. BUD SATERNUS.

22.07 od godz. 11:00 do 14:00 Częstochowa Łaziska Górne: Mikołowska, Mikołowska 24 E, 24 H, 24 I.

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78f.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łaziska Górne: Staszica, 2, 4, 4a, Świętej Barbary, 8, kiosk na terenie kopalni.

20.07 od godz. 8:30 do 13:00

Dąbrowa Górnicza ul. Pułaskiego od nr 10 do nr 30, od nr 25 do nr 31, Barbary od nr 17 do nr 25, od nr 18 do nr 26, Dębowa nr 77.

21.07 od godz. 8:00 do 11:00

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78d

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łaziska Górne: Piaskowa, Piaskowa od nr 1 do nr 15 oraz Piaskowa 44, 45, 47, 49, 52, 55, 56, 57.

22.07 od godz. 7:00 do 15:00 Łaziska Górne: św. Jana, Spacerowa, Poziomkowa, Pogodna, Kopalniana, od 33 do 57, od 6 do 34, Wspólna, Ligonia, od 17 do 37, od 30 do 44, Marta Waleska.

22.07 od godz. 8:30 do 13:00 Dąbrowa Górnicza ul. Traktowa od nr 2 do nr 12, Oświecenia od nr 4 do 14, Zacisze od nr 2a do nr 36a, Rapackiego nr 63, Zagłębiowska nr 46.

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gliwice Gliwice: Elizy Orzeszkowej, od 1 do 23 i od 2 do 22, Płowiecka, 31 i od 24 do 32, Ignacego Daszyńskiego, od 70 do 76, Józefa Sowińskiego, od 2 do 32, Bolesława Śmiałego, od 5 do 9, Mieszka I, od 25 do 33.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Bogoczowiec, Nr 4C do 4D.

21.07 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój: Bogoczowiec, Nr 4E do 4F.

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworzno Jaworzno ul. Botaniczna od nr 5 do nr 53, Chełmońskiego 99C

20.07 od godz. 8:00 do 11:00

Katowice Katowice: Alfonsa Górnika, 3.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Rezedowa, Rezedowa 15 do 15 F.

21.07 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Gromadzka, 36 K, 34 L.

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Mysłowice Mysłowice ul. Polskiego Czerwonego Krzyża od nr 80 do nr 102, od nr 161 do nr 219

23.07 od godz. 7:00 do 11:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Miodowa, 16, 18, 20.

21.07 od godz. 8:00 do 16:00

Ruda Śląska: Szyb Andrzeja, od 2 do 4, Robotnicza, Katowicka od 31 do 35 i od 38 do 40 A, Reymonta.

21.07 od godz. 8:00 do 13:30 Ruda Śląska: Sobieskiego, od 47 do 79 i od 58 do 58 A, Potokowa 4, Zabrze: Szyb Wschodni, 1, 2.

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Prosta.

19.07 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Chryzantem, 13 + (przepompownia), Rudzka, 136 do 144, 139 do 145, Goździków, 5 do 15, 2 do 20, Słonecznikowa, 7.

19.07 od godz. 8:30 do 13:00 Rybnik: Pogodna, 18 do 20F i budynek 24E.

20.07 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: św. Jadwigi.

21.07 od godz. 7:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Niepodległości, 21, 23, 25, 29, ul. Mikołaja 1, 3.

20.07 od godz. 7:00 do 11:00

Siemianowice Śląskie: Marcina Watoły, 35, 37, 39, 40.

22.07 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Staffa od nr 1 do 15,ul. Kasprowicza od nr 1 do 20, ul. Kościuszkowców od nr 19 do 45

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Sosnowiec ul. Dworcowa cała ulica, Warsztaty PKP ul. Dworcowa

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec, ul. Matejki 4,6,8,10,31,33 ul. Grottgera 30,32 ul.Bohaterów Getta 50,52,54 ul.Słowackiego 48 ul.Krasińskiego 28,30,31,34,35,37,38,39,39A, Kościół i Plebania ul. Wapienna 47,49,51,53,56,58 ul.Chełmońskiego 48,50

22.07 od godz. 8:00 do 12:00 Sosnowiec ul. Obrońców Warszawy 1 A

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. 3 Maja 31, 3 Maja 29, 3 Maja 27 PSS SPOŁEM

23.07 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Poziomkowa, od 39 do 47.

20.07 od godz. 8:30 do 15:00

Tychy: Lawendowa, Marzanny, od 1 do 24, Oświęcimska, od 73 do 103, 131, 133, 177.

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze Zabrze: Tarnopolska, od 73 do 85, Ratuszowa od 2 do 8 i 7.

20.07 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: Fryderyka Chopina, od 30 do 32C, Tarnopolska od 27 do 55.

22.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bielski Skoczów ulica Cieszyńska

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wilamowice ulica Cieszyńska, Milenijna, Spokojna, Pieczarkowa, Ptasia

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Czaniec ulica Kościelna , Królewska , Kryształowa , Kłosowa , Kępa.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Grodziec ulica Chałupnicza, Górna

20.07 od godz. 9:30 do 13:00 Czechowice Dziedzice ulica Kopernika nr 45D i nowo wybudowane budynki zasilane z ZK13620, ZK13123, ZK13124, ZK13128,

20.07 od godz. 10:00 do 15:00

Kozy ulica Jesionowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Podgórska.

21.07 od godz. 8:00 do 13:00 Bestwina ul. Pogodna nr 1B, 3, 4, 5, Studziennik nr 33, 42, Podzamcze od nr 20 do 80 i od 1 do 5,

21.07 od godz. 9:00 do 13:00

Meszna ulica Zielona budynki nr 33, 35, 37, 39, 43

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Pisarzowice ulica Nektarowa, Bielska, Prosta, Szkolna,

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Meszna ulica Zielona, Słoneczna budynki nr 13, 15, 29, 35

22.07 od godz. 8:00 do 9:00 Pisarzowice ulica Górna, Bartnicza, Głogowa, Nektarowa, Spadziowa, Słodka, Pańska od nr 36 do u. Szkolnej, Szkolna od nr 52 do nr 94,

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Czaniec ulica Karpacka.

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

Czaniec ulica Wodna, Bratków, Wierzbowa, Wesoła.

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Meszna ulica Zielona, Słoneczna budynki nr 13, 15, 29, 35

22.07 od godz. 13:00 do 14:00 Czaniec ulica Wiosenna, Wodna.

23.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bieruńsko-lędziński Bieruń: św. Kingi, 1.

19.07 od godz. 6:00 do 13:00 Imielin ul. Heweliusza 6A

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat będziński Kuźnica Piaskowa od nr 24 do nr 67

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 Czeladź ul. Wojkowicka 11

22.07 od godz. 10:00 do 13:00 Czeladź ul. Wojkowicka, Chmielna, Ogrodowa oraz wszystkie firmy i punkty handlowo usługowe

22.07 od godz. 12:00 do 15:00 Czeladź ul. Składkowskiego hydrofornia

23.07 od godz. 8:00 do 18:00

powiat cieszyński Brenna ulica Leśnica, Lipowa 27-31, Na Kępkę 1a,

19.07 od godz. 8:00 do 17:00 Wisła ulica Skalna, Borowina, Czarna Wisełka

19.07 od godz. 8:30 do 11:00 Ustroń ulica Potokowa, Gospodarska, Zagajnik, Wiejska

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Istebna przysiółek Leszczyna

20.07 od godz. 8:30 do 14:00 Ustroń ulica Bładnicka, Szeroka, Potokowa

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń Osiedle Manhattan blok 6

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Hażlach ulica Ogrodowa, Siewna, Młyńska 98 - 104, Rybacka 9 - 13

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bładnice Dolne

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszyn ulica Skrajna 23 A, B, blok

22.07 od godz. 8:00 do 18:00 Ustroń ulica Bładnicka, Szeroka, Potokowa

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Cieszyn ulica Przykopa 33- 41, 44, 44A; aleja Łyska 15; plac parkingowy - przy ulicy Schodowej i Przykopy 22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bładnice Dolne

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Chybie ulica Bielska od ulicy Lipowej do ulicy Wyzwolenia, Dworcowa od ulicy Bielskiej do dworca PKP, Wyzwolenia ud ulicy Bielskiej do ulicy Sportowej, Spokojna 10, Kobieli, Norwida od ulicy Wyzwolenia do ulicy Chopina, Ośrodek Zdrowia, Dom Nauczyciela, Budynki GS, Urząd Gminy, Szkoła, firma OKa. Smakosz. Kościół. Bielska 51 (GOK), Bielska 55 ( Cukiernia)/

22.07 od godz. 9:00 do 14:00 Jaworzynka przysiółek Małysze, Jasie

23.07 od godz. 7:00 do 17:00 Strumień ulica Londzina od ulicy Mostowej do Stacji Kontroli Pojazdów, Dębowa, Ogrodowa, Nawa, Graniczna, Olszyna, Komisariat Policji, Ośrodek Zdrowia, Stacja Strumień Profile.

23.07 od godz. 8:00 do 14:00

Godziszów ulica Pod Chełmem 23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Goleszów ulica Żniwna, Żytnia 23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ogrodzona ulica Bażanowicka

23.07 od godz. 8:00 do 14:00

Zabłocie ulica Szarortek

23.07 od godz. 11:00 do 16:00 powiat częstochowski Kusięta Małe, od 231 do 294, Kusięta od 154 do 244 i od 307 do 389. Kusięta Duże, od 1 do 153.

19.07 od godz. 8:30 do 10:00 Olsztyn, ul. Łąkowa od 1 do 32, ul. Wolności od 50 do 62 i od 69 do 79, ul. Kolorowa od 31 do 39, ul. Olchowa, ul. Ogrodowa, ul Brata Alberta 73, ul. Kasztanowa od 3 do 7, ul. Magnoliowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa, ul. Kościelna 10 i 11, ul. Karłowatej sosny, ul. Dębowa 40.

19.07 od godz. 8:30 do 12:00

Złoty Potok, ul. Sikorskiego i ul. Ogrodowa.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Staropole, od 57 do 75A i od 78 do 98.

20.07 od godz. 8:30 do 13:00 Osiny, ul. Częstochowska 100, od 101 do 160 i 163

21.07 od godz. 8:00 do 16:00 Lubojenka, ul. Prosta 78/80 do końca.

21.07 od godz. 8:30 do 13:00 Konin, ul. Kasztanowa, ul. Leśna od 1 do 15.

22.07 od godz. 8:00 do 10:00 Brzeziny Kolonia, ul. Błękitna od działki 3/18, 3/19, 2/12 do 2/4.

22.07 od godz. 8:30 do 15:00 Żuraw, ul. Lipnicka od 5 do 33.

22.07 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gliwicki Knurów: 1 Maja, numery parzyste od 42 do 72 oraz 45, 47, 63a, 65, 65a, 67a, Mieszka I numer 42, garaże,

stacja paliw Circle K.

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kłobucki Puszczew od 115 do 131, Jezioro od 107 do 109.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubliniecki Boronów, ul. Doły - Działki rekreacyjne.

19.07 od godz. 8:30 do 13:00 Skrzydłowice, ul. Gwoździańska, ul. Strażacka odbiorca zasilany z ZK - 6525, ul. Wyzwolenia oprócz numeru 2.

20.07 od godz. 8:30 do 13:30 Strzebiń, ul. 1-go Maja 60A, od 62 i od 75 do końca, ul. Kosmonautów, ul. Poprzeczna nr 9.

20.07 od godz. 8:30 do 12:00 Lisowice, ul. Słoneczna od 4 do 8, ul. Słowackiego od 18 do 28.

21.07 od godz. 8:30 do 14:00 W miejscowości Mochała.

21.07 od godz. 8:30 do 12:00 Lisowice ul. Lubliniecka od 12 do 17, ul. Mickiewicza od 23 do 28, Słoneczna od 1 do nr 8, ul. Słowackiego od 9 do nr 17.

21.07 od godz. 8:30 do 11:00

Woźniki ul. Koziegłowska od 1 do 8 oraz od 12 do 50 i od 17 do końca oprócz 4 i 13, Łakoty, ul. Ogrodowa 2, ul. Powstańców 58, ul. Rynek od 1 do 4 i 14.

22.07 od godz. 8:30 do 10:30 Woźniki, ul. Ogrodowa 4.

22.07 od godz. 8:30 do 12:30 Lubliniec, ul. Biała Cegielnia od 5 do 15, ul. Dolna 2, ul. Miodowa, ul. Piaskowa od 1 do 31 oprócz 28, ul. Żytnia od 1 do 5.

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Lubliniec, ul. Cichociemnych - część od ulicy Opolskiej prawa strona, ul. Młyńska od 3 do 30 oprócz 27, ul. Opolska od 3 do 30, ul. Północna od 2 do 14.

23.07 od godz. 8:30 do 13:00

powiat mikołowski Mikołów: Podleska, 89B/1, 89B/2, 89C, 89D, 89E, 89F, 89G, 89H, 89J, 89K, 89L, 89M.

22.07 od godz. 10:00 do 15:00 powiat myszkowski Koziegłowy, ul. Plebańska, ul. Porajska od 37 do 47.

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Natalin, ul. Jurajska od 1 do 27, ul. Wrzosowa.

23.07 od godz. 8:30 do 12:30 powiat pszczyński Goczałkowice-Zdrój: Bór I, nr 21 oraz przynależne budynki gospodarcze.

20.07 od godz. 7:00 do 14:00 Frydek: Miodowa, od nr 117 do Nr 137, Potokowa, od nr 12 do nr 18.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Pawłowice: Górka, od Nr 1 do 15, ul. Zjednoczenia 70.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Miedźna: Spółdzielcza.

21.07 od godz. 8:00 do 11:00

Rudołtowice: Rudawki, cała, Aleksandra Zawadzkiego, od nr 259 do nr 211 oraz od nr 224 do nr 166 A.

21.07 od godz. 8:30 do 14:30 Miedźna: Spółdzielcza.

21.07 od godz. 11:00 do 14:00 Miedźna: Janygowiec, od nr 8 i 8 A do Nr 18.

21.07 od godz. 15:00 do 18:00 Frydek: Graniczna, Posesja zasilana z ZK nr 211686.

22.07 od godz. 7:00 do 14:00 Miedźna: Pszczyńska, 1 A, 2, 2 A oraz 35, Grzawa: Zielonkówka, Cała oprócz nr 3 (szpital).

22.07 od godz. 8:30 do 15:00 powiat raciborski Zabełków: Boczna, Nowa, Polna, Zagumnie, Młyńska, Krótka, Bogumińska, cała, Słoneczna, Ogrodowa, Powstańców Śląskich, od 2 do 24, od 1 do 15, Odrzańska, cała, Chałupki: Raciborska, od 73 w kierunku Zabełkowa.

19.07 od godz. 8:00 do 13:00

Bojanów: Raciborska, Cała, Kościuszki, Cała, Krzanowicka, Cała, Tylna, Cała, Powstańców Śląskich, Cała, Wiejska, Cała, Wojnowicka, Cała, Okrężna, Cała, Bieńkowicka, Cała, Borucka, Cała, Żeromskiego, Cała, Szkolna, Cała, Poprzeczna, Cała, Cicha, Cała, Łąkowa, Cała, Polna, Cała.

19.07 od godz. 8:00 do 11:30 Górki Śląskie: Rudzka, od 6 do 10, Nowa, Ofiar Oświęcimskich, od nr 22 do 42 od nr 47 do nr 57.

20.07 od godz. 8:00 do 13:00 Nędza: Jana Pawła II, 2 - budynki przemysłowe.

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Nędza: Sportowa, 10, 13, Zaciszna, Jana III Sobieskiego, od 2 do 26, od 1 do 37, Adama Mickiewicza, od 6 do 60, od 43 do 55, Strażacka.

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat rybnicki Palowice: Dębowa, cała ulica, Wiejska, 35A do 66A, Ulica Testowa, Klonowa cała ulica, Kolejowa, 1 do 27.

21.07 od godz. 8:00 do 13:00

Stanowice: Zwycięstwa, 63 do 87.

22.07 od godz. 7:00 do 13:00 powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Opatowicka, od 126A do 126F.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Ziemięcice: Wiejska, 2, 4, 6, 8.

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ożarowice ul. Sportowa

22.07 od godz. 8:00 do 11:00 Ożarowice ul. Sportowa odbiorcy zasilani z ZK 2735

22.07 od godz. 11:00 do 14:00 Ożarowice ul. Sportowa, Tarnogórska, Żwirki i Wigury, Dworcowa, OSP, Urząd Gminy, Pogodna, Szczotki oraz punkty handlowo-usługowe

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Starowiejska, od Nr 9 do 28.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rydułtowy: Benedykta, do nr 18A, Marcina Strzody, do nr 21, Romualda Traugutta, 270, 274, 278, Plebiscytowa, do nr 9, Marcina Kasprzaka, do nr 11.

21.07 od godz. 8:30 do 14:00

Wodzisław Śląski: Przemysława, od 12 do 14.

21.07 od godz. 22:15 do 22:30 powiat zawierciański Pilica ul. 17-go Stycznia od ulicy Senatorskiej do nr 11 D, Zamkowa

19.07 od godz. 7:00 do 15:00 Zawiercie ul. Kresowa od ulicy Działkowców do ulicy Polnej, Uskok, Polna od ulicy Działkowców do ulicy Miodowej, Willowa od ulicy Uskok do ulicy Miodowej, Rzemieślnicza od ulicy Miodowej w kierunku ulicy Uskok

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 Rokitno Szlacheckie ul. Nowe Życie,

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Kościuszki od nr 29a, 34 do nr 61, 84

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dzwonowice od 1 do 13, Chałpki, Dzwono Sierbowice od 1 do 6a

22.07 od godz. 9:00 do 14:00

Dzwonowice od nr 51 do nr 89

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Żory Żory: Paryska, nr 8, 8A, 8B, 10, 10A, 10B, 10C.

19.07 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Paryska, Posesje na budynkiem nr 18 zasilane z ZK nr 211180, ZK nr 211178, ZK nr 211175.

19.07 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: 700-lecia Żor, 12,16a.

19.07 od godz. 7:00 do 15:00 Żory: 700-lecia Żor, 16a.

20.07 od godz. 7:00 do 15:00 Żory: Perłowa, 13, Brzoskwiniowa, 6 do 35, Aroniowa, cała ulica, Ogrodnicza, 12 do 47, Mała, 1 do 11, Orzechowa, cała ulica, Cytrynowa, cała ulica, Sadowa, 10 do 28, Morelowa, cała ulica, Zielona, 1 do 25, Szoszowska, 25 do 36, Jabłoniowa, cała ulica, Pukowca, 46 do 83B.

20.07 od godz. 8:00 do 13:00

Żory: Bażancia, Place budów w pobliżu budynku nr 34.

21.07 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Lawendowa, Zacisze, Pszczyńska, 56 do 72, 59 do 87, Wyzwolenia, do nr 19, 11 Listopada, Uroczysko, Radosna, Urocza, Krokusowa, Chabrowa. od 21.07 godz. 21:30 do 22.07 godz. 4:00 Żory: Żytnia, Niska, Łąkowa, od nr32, Wysoka, Miętowa, Pszenna. od 21.07 godz. 21:30 do 22.07 godz. 4:00 powiat żywiecki Korbielów ulica Cerla budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK3510, ZK6237, ZK1867

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łodygowice ulica Mickiewicza budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK11504

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

20.07 od godz. 8:00 do 9:00 Koszarawa od budynku nr 480 do 490C

20.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska od nr 5 do 23 i od nr 8 do 26

20.07 od godz. 9:00 do 15:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

20.07 od godz. 14:00 do 15:00 Łodygowice ulica Nowy Świat od nr 9 do 64, Ceglana, Słoneczna

21.07 od godz. 7:30 do 15:30 Żabnica ulica Księdza Karola Śmiecha od ulicy Prostej do ulicy Partyzantów wraz z ulicami przyległymi

21.07 od godz. 12:00 do 18:00 Żabnica ulica Księdza Karola Śmiecha od początku miejscowości do ulicy Rekreacyjnej oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 12:00 do 13:00 Węgierska Górka ulica Zielona od przystanku PKS do Melaksy, okolice ronda, Obrońców Węgierskiej Górki od ronda do Żabnicy oraz ulice przyległe, Wyzwolenia od ulicy Obrońców do ulicy Kolonia oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 12:00 do 13:00

Cisiec ulice Wąska, Kępki, Sarnia, Doliny od torów PKP do Rybaczówki, Wyszyńskiego od Melaksy do starej mleczarni oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 12:00 do 13:00 Żabnica ulica Księdza Karola Śmiecha od początku miejscowości do ulicy Rekreacyjnej oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 16:00 do 18:00 Węgierska Górka ulica Zielona od przystanku PKS do Melaksy, okolice ronda, Obrońców Węgierskiej Górki od ronda do Żabnicy oraz ulice przyległe, Wyzwolenia od ulicy Obrońców do ulicy Kolonia oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 16:00 do 18:00 Cisiec ulice Wąska, Kępki, Sarnia, Doliny od torów PKP do Rybaczówki, Wyszyńskiego od Melaksy do starej mleczarni oraz ulice przyległe

21.07 od godz. 16:00 do 18:00 Wieprz ulica Browarna wraz z ulicami przyległymi, Żywiecka od ulicy Zagórczańskiej w kierunku Żywca wraz z ulicami przyległymi

22.07 od godz. 8:00 do 10:00

Żywiec ulica Niwy

22.07 od godz. 8:00 do 10:00 Łodygowice ulica Żeromskiego od nr 10 do 78, Strażacka od nr 7 do 56, Nowy Świat, Ceglana, Słoneczna, Konwaliowa, Rodzinna, Spokojna, Topolowa w okolicach nr 42, 44

22.07 od godz. 10:00 do 13:00 Żywiec ulica Sienkiewicza od nr 99 do końca, Krakowska nr 4, 6, 133, Beskidzka nr 52, 54, 133

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ślemień ulica Pod Kopcem nr 11 i budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK4791, ulica Spacerowa od budynku nr 11 do 19 i od 36 do 48

23.07 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

