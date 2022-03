Gdzie nie będzie prądu w śląskim 18.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (18.03 3:05) nie ma prądu w śląskim?

powiat rybnicki

Czerwionka-Leszczyny: Reja, 4, 6, 6A, Gwarków, 2 do 15; nieparzyste 21 do 25B.

od 17.03 godz. 8:00 do 18.03 godz. 15:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Kotlarska nr 68, 54A, Malowany Dworek od nr 50 do ul. Francuskiej, Wędrowców od ul. Francuskiej do 27 i 80,

18.03 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko-Biała ul. Tuwima nr 60, 88, 82,

23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko ul. Bystrzańska nr 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 17:00

Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 9:00

Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 17:00 do 18:00