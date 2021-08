Gdzie nie będzie prądu w śląskim 18.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Łowiecka nr 103B, 103C, 103D,

19.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom

Bytom: Alojzego Felińskiego, 32.

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Chorzów

Piekary Śląskie: Harcerska, nr 39, Chorzów: Kluczborska, od 37 do 45 nr nieparzyste.

18.08 od godz. 7:00 do 11:00

Chorzów: Józefa Ryszki, nr 55.

18.08 od godz. 10:00 do 14:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Sosnowiecka, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-524.

19.08 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa, ul. Długa 41.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00

Łaziska Górne: Zwycięstwa, od 2 do 11b, 19, 19a, 19b, garaże, Staszica, od 1 do 8b, od 17 do 19b, 25, 27, 31b, 31c, stacja paliw, Świętej Barbary, 6, od 9 do 19c.

23.08 od godz. 8:30 do 13:00