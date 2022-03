Gdzie nie będzie prądu w śląskim 19.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bytom

Bytom: Elektrownia, 16.

19.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Racjonalizatorów, 42 A, B, C.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Świętych Cyryla i Metodego, 7.

22.03 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Racjonalizatorów, 45 A, Energetyki 2 A, B, od 6 do 20 A.

23.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Racjonalizatorów, 47, 49, 46 B, C, 48, 50, Francuska od 34 do 68.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów

Katowice: Obroki, nr 130 firma Gobarto, Chorzów: Kurta Aldera, ogródki działkowe.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Chorzów: Legnicka, nr 90.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00

Chorzów: Okrężna, od 42 do 154 nr parzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00